Agradecer la lluvia

Dejando aparte los daños ocasionados por el reciente temporal de lluvia, que nunca son deseables, podríamos agradecer la copiosa caída gratis de agua como una bendición para las cosechas, eligiendo con libertad mirar con ojos nuevos la mojada realidad, como un ejercicio de salud mental y bienestar integral. Efectivamente, tratar de ejercer un auto liderazgo agradecido no significa ser una persona ingenua, sino buscar tener una actitud objetiva. El optimismo agradecido es un rasgo de la personalidad que genera energías para luchar con gozo y alegría, muy confiados en el mañana para "echarle ganas" a lo que se nos ponga enfrente. Las cosas nunca están tan terribles como parecen ni tan buenas como creemos...

Julián Marías describe el espíritu universal de un líder moderno como agradecido y positivo, contraponiéndose a quien es negativo y solo busca encontrar el lado peor de las cosas, lo que les falta, lo que disminuye su realidad, las manchas que las afean. El espíritu positivo sufre cuando tropieza con todo lo que no va bien, sin dejar de verlo. Es amigo de la verdad, no puede vivir sin ella. Esto le permite ver lo que falta, las desviaciones y los vacíos, que no trata de esconder y le duelen y los señala, pero presenta las posibles soluciones. "Siempre hay motivo, si el corazón está bien dispuesto, para traer la alegría a los labios, sobre todo si se quiere hacer felices a los demás. Esta actitud no debe ser consecuencia de una calculada estrategia, sino del convencimiento de que los otros se merecen lo mejor. La vida, todos lo sabemos, está sembrada de pequeñas penas y sufrimientos, de ahí que intentemos aliviar con nuestra presencia tanto dolor escondido".

El ensayista inglés K. G. Chesterton señaló que encerrarse en explicar todo solo por la razón es opuesta la actitud de asombro agradecido. Chesterton no desprecia la razón, sino que señala que tener fantasía o imaginación no arrastran a la locura sino el limitar la realizad solo a la razón. "La poesía es saludable porque flota holgadamente sobre un mar infinito; mientras que la razón, tratando de cruzar ese mar, lo hace finito; y el resultado es el agotamiento mental (...). Aceptarlo todo, es un ejercicio, y robustece; entenderlo todo, es una coerción, y fatiga (...). El poeta no pide más que tocar el cielo con su frente. Pero el lógico se empeña en meterse el cielo en la cabeza, hasta que la cabeza le estalla...". Mariano Fazio, filósofo e historiador, exrector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma. https://mercaba.org/Filosofia/Contemp/chesterton_filosofia_asombro.htm

Algunas de las frases de Chesterton sobre la gratitud son:

1. La mediocridad, posiblemente, consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta.

2. Los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera.

3. Los cuentos de hadas son más que reales; no porque les enseñen a los niños que existen los dragones, sino porque les enseñan que se puede derrotar a los dragones.

4. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza.

5. El fin de tener una mente abierta, como el de una boca abierta, es llenarla con algo valioso.

6. Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina.

7. El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo y todo lo vuelve confuso, misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte explicable.