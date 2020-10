Agua para todos (1.ª entrega)

El Salvador tiene un sinfín de retos ambientales que enfrentar. Y con justificada razón dado las condiciones de degradación y vulnerabilidad en las que se encuentra. La crisis ecológica nacional realmente es abrumadora. Desde el problema de la mala gestión de la basura y la contaminación del aire en nuestras ciudades, hasta la débil institucionalidad para generar inversiones planificadas y sostenidas en restaurar y conservar los recursos naturales.

Pero hay un reto al que tenemos que apostarle con urgencia. Me refiero al tema de la gestión del agua. Nuestro país enfrenta enormes desafíos para manejar el recurso hídrico, en especial el asegurar que las personas, los cultivos, los ecosistemas y la industria tengan disponibilidad suficiente de agua. Tenemos un severo problema asociado a la disponibilidad del recurso hídrico y no queremos reconocerlo. Nuestro territorio está tan degradado que no puede regular e infiltrar aguas lluvias de manera adecuada. Además, la contaminación de aguas negras provocadas por las zonas urbanas, así como por el sector industrial en menor cuantía, contamina nuestras aguas superficiales y subterráneas.

Dado lo anterior, somos un país catalogado con alto estrés hídrico, ya que solo disponemos de un poco menos de 1,700 metros cúbicos de agua, por persona por año, justo por debajo del umbral de la cifra oficial de 1,700 metros cúbicos per cápita anual. Tampoco ayuda a nuestro reto de país el hecho de que en general el recurso hídrico esté muy mal administrado y lo cual se refleja en desperdicio domiciliar y en sistemas de riego ineficientes, pero se exacerba aún más por la infraestructura envejecida de distribución, así como por incontables fugas de agua en las tuberías de los sistemas principales.

La principal causa de estos desafíos es más bien la débil gobernabilidad del agua que ha existido en El Salvador. Varios estudios afirman que el problema de gobernabilidad del agua se puede observar claramente en todos los proveedores del servicio del agua potable y saneamiento. Esto incluye a la ANDA por supuesto. Los estudios continúan afirmando que el sector no ha contado con legislación moderna ni con un ente rector que permita avanzar de manera efectiva con la ampliación en cobertura de agua, ni contar con un esquema tarifario que refleje recuperación de costos, así como excedentes para inversiones adicionales.

Una capacidad efectiva de gobernanza para con el agua se traduce en la habilidad de un Estado para generar resultados óptimos y beneficios tangibles por medio del manejo de sus recursos hídricos y la provisión de servicios. Estos beneficios se traducen a nivel nacional en seguridad hídrica; crecimiento económico mejorado; mejor manejo de conflictos entre sectores; gestión de riesgos y desastres; mejor planificación y coordinación sectorial (energía, agricultura, turismo, áreas naturales, etcétera). A nivel local: coordinación sectorial en asignación del agua; manejo de conflicto entre usuarios en competencia; priorización de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de agua; acceso comunitario a los procesos de toma de decisiones. Y a nivel individual: acceso mejorado al agua potable y saneamiento; mejora de la salud y en la calidad de vida.

La reciente propuesta de reforma a la Constitución donde se reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano representa un gran logro, pero claramente es insuficiente. Sin una buena ley marco para el recurso hídrico y sin inversión sostenida del Gobierno en cuanto a llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares del país, todo esto seguirá siendo simple retórica. Es también sumamente positivo que se siga discutiendo el anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa y que se haya pre-aprobado la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como entidad autónoma de derecho público, comprendiendo lo técnico, lo administrativo, y financiero. Según el artículo que se aprobó, la entidad “será la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de los recursos hídricos”.