Agua y territorio: promiscuidad legal de urgencia para los metropolitanos

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es una conurbación de 12 municipios de San Salvador y 2 de La Libertad, que conforman la unidad territorial más grande de la capital salvadoreña, con un aproximado de 610 km² de extensión y donde se calcula que habita un 30 % de la población total del país. El instrumento de planificación territorial del AMSS, conocido como "Esquema Director", ha designado como suelo no urbanizable los sectores Norponiente, Surponiente y Poniente del mismo, equivalentes al 46.1 % de su extensión, categoría que es un blindaje para suelos vulnerables climáticamente y de alto valor hídrico.

La urgencia de garantizar el derecho humano al agua en una zona tan presionada por la expansión urbana abrió la discusión sobre la creación de un Fondo de Agua, a través de la figura jurídica del fideicomiso, involucrando a diversos sectores tanto públicos como privados. Dicho sistema podría consolidar el blindaje de estos suelos, sin que sus propietarios tengan que ser castigados con la imposibilidad de urbanizar en sus propiedades.

Uno de los aportadores al fideicomiso del Fondo de Agua sería el AMSS, a través de la entidad jurídica territorial COAMSS/OPAMSS, quienes podrían emitir títulos valores de libre circulación, representativos del mercado de la construcción en dicho territorio, semejante a los Certificados de Edificabilidad brasileños o CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construcción), cuyo pionero, el urbanista Paulo Sandroni, materializó en la oficina reguladora del territorio de Sao Paulo, en momentos en que Brasil atravesaba una fuerte crisis económica, y dicho municipio urgía de la construcción de vivienda de interés social.

Los suelos no urbanizables ofrecen destacados servicios ambientales, entre ellos ser captadores y dotadores de agua, como la zona alta del volcán de San Salvador o el cerro de Nejapa, y por lo tanto requieren de diversos mecanismos a fin de motivar que su uso no sea transformado a urbanizable. Tales mecanismos permitirían que sus propietarios sientan el incentivo/beneficio económico de tener un suelo que no tiene posibilidad edificatoria pero que asegura la dotación de agua para consumo humano de los municipios del AMSS y otros aledaños.

Se trata de unir agendas diferentes nominalmente, pero unidas en su esencia: ciudad y medio ambiente; agua y territorio. La magia estaría en crear/adaptar normativa del área mercantil y financiera pura, a fin de que dialoguen con necesidades ambientales y urbanísticas.

La experimentada normativa bursátil del Mercado de Valores serviría de catapulta para financiar necesidades propias de la metrópolis, tales como la revitalización de suelos puntuales baldíos y abandonados, desde el terremoto de 1986 ubicados en el Centro Histórico de San Salvador, el cual podría recuperarse a partir de habilitación de suelo para vivienda de interés social que incluya usos mixtos de comercio y servicio, así como la estructuración de espacio público digno, con enfoque de derechos humanos. Esto se lograría por medio de los Certificados de Edificación (construcción), que emitiría la entidad territorial del AMSS.

Asimismo, el mecanismo del fideicomiso garantizaría la funcionabilidad, permanencia y transparencia del fondo de agua, el cual en el deber ser estaría compuesto de sectores de la administración pública del agua, los propietarios del suelo no urbanizable, y otros aportadores que necesiten garantizar dotación de agua para otros usos (en el territorio hídrico), obviamente después de garantizar la prioridad en su uso: el derecho humano al agua para consumo de las personas y las poblaciones.

El propietario de suelo no urbanizable pero con valor hídrico recibiría como compensación por no poder construir en él los títulos valores de edificación antes dichos, que utilizaría para inversión edificatoria en los espacios de revitalización para vivienda de interés social, o venderlos en la bolsa de valores del mercado de la construcción. Esta situación se convertirá en un gravamen registral del inmueble no urbanizable, el cual, a su vez, seguirá siendo de su propietario, y podrá seguir utilizándolo según los usos compatibles con el "Esquema Director".

Contrarrestar creativamente el estrés hídrico metropolitano, así como la urgente necesidad de crear espacios públicos y vivienda de interés social, esta última diseñada mayoritariamente, en la periferia de la periferia, también requiere de voluntad política para saldar estas deudas materiales y legislativas a través de un paquete habilitador de: reformas a la Ley de Mercado de Valores u otras del sistema financiero y mercado bursátil; la posible creación de una ley de Fondos de Agua; inclusión de algunos artículos alusivos al tema en una Ley General de Aguas que se encuentra engavetada en el congreso, así como reformas al marco habilitador de la normativa urbanística e institucional del COAMSS/OPAMSS.

No cabe duda de que un arroz con guayaba, cangrejo, jocote, anona y rábano, como el antes expuesto, requiere principalmente de mediaciones de las Ciencias Jurídicas, una disciplina con su propio método de investigación y producción, diferente a las demás ciencias. Para solo decir "eso no se puede" no se estudia. Se debe amar al derecho como ejercicio humanista, amar al entorno natural, al territorio y al agua que allí se produce, amar al urbanismo, amar ser metropolitano y en consecuencia volverse promiscuo (a)... por todos ellos.