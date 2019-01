¡Ah Parménides! Viejo sabio... has hecho mucha falta

En la actual contienda electoral, estamos en medio de votos duros, blandos, posibles e imposibles... Partiendo del voto duro, aquel que es emitido por quienes son militantes y simpatizantes permanentes de un partido político, y que lo apoyan en las urnas, independientemente de los candidatos y de las propuestas que ofrezcan; sin embargo, en estas elecciones del próximo 3 de febrero, ese voto puede ser menor que en comicios pasados.

Para los partidos políticos, el voto duro les proporciona estabilidad, ya que son sufragios con los que en teoría ya "cuentan" y que les ayudan a posicionarse de cara a las elecciones. No obstante, considero que los dos partidos que conforman el bipartidismo tradicional han abusado de la confianza de ese "voto duro", ARENA principalmente. No han destinado el mínimo recomendable en unidades de comunicación para llegarle a ese "voto duro", lo cual demanda menos recursos comparado con el costo de persuadir al voto blando. No ha sonado su marcha, la marca se ve un tanto "escondida", su bandera tricolor no ha ondeado como debería en la comunicación. Ese "voto duro" no solo marca su bandera el DÍA D (aunque podría no votar), es un voto clave para motivar a otros, para mover voluntariado, convencer a indecisos, para agitar el territorio a favor del candidato.

Los votantes blandos o "duros blanditos" pueden votar por otro partido llegado el momento, son votos escurridizos, están decepcionados y molestos. A estos hay que trabajarles de otra manera, pueden estarse inclinando por determinado partido pero tienen dudas, más de los partidos tradicionales, de si lo que van a hacer tendrá continuidad con errores del pasado que no quieren que se repitan, o por temor a seguir en el rumbo equivocado del gobierno de turno; eso está erosionando al voto blando de esos dos partidos. Heráclito y Parménides, viejos amigos de la filosofía griega pre-socrática, tal y como lo escribe Maquiavelo&Freud, psicología política ¿los recuerda? La tendencia general siempre fue más bien heracliteana: nunca nos bañamos dos veces en el mismo río porque cambia el río y cambiamos nosotros. Todo cambia, fluye, se transforma. Pero hay una frase de Parménides tan simple y certera que siempre nos deja sin aliento:

"Lo que es... es. Y lo que no es... no es". En política suele ocurrir que muchos creen que en cualquier momento lo que no es puede llegar a ser. Optimismo desmesurado, exceso de confianza, narcisismo desbocado... no sé. Entonces muchos candidatos creen que todo ciudadano del país puede llegar a votar por él. Pero no. Nada de eso. En realidad hay, siempre, cuatro categorías de votantes:

Duros. Siempre te van a votar. Estuvieron, están y estarán contigo. Digas lo que digas. Hagas lo que hagas. Pase lo que pase. Te van a votar. Seguros. Firmes. Inamovibles.

Blandos. Están pensando en votarte. Coinciden en muchas cosas contigo. Están muy cerca y decididos primariamente a votarte. Pero no son impermeables a los hechos, ni a las palabras, ni a las imágenes. Y pueden dudar y hasta llegar a cambiar de opinión.

Posibles. Están pensando en votar a otro candidato. Pero no están absolutamente convencidos. Y tu candidatura les despierta cierta simpatía.

Imposibles. Jamás te votarán. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Nunca estarán contigo. Te rechazan casi visceralmente.

Por eso, el recuerdo de la frase de Parménides: "Lo que es... es. Y lo que no es... no es". ¿Qué debes hacer en una campaña electoral? Olvidarte de los votos imposibles. No gastar recursos en algo que no dará resultado. Consolidar los votos duros y convertirlos en tus "agentes evangelizadores", haciendo que lleven tu mensaje a todos los demás ciudadanos. Fortalecer los votos blandos para convertirlos en duros. Atraer los votos posibles para convertirlos en blandos.

¡Ah Parménides! Viejo sabio... ¡cuánta falta les has hecho a los consultores y asesores de la actual campaña!