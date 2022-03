Audio

Ahora o nunca: ¡dictadura o democracia!

Ya nos acercamos a los tres años de un gobierno hostil contra sus adversarios, pero, sobre todo, enemigo de la democracia; un gobierno que más allá de no haber tolerado el disenso, ha purgado a cualquiera que critique alguna decisión desde dentro, ha amenazado a la prensa, ha intentado destruir a la oposición, y sobre todo, ha manejado la Cosa Pública con la más absoluta incapacidad, improvisando siempre, y sin medir las consecuencias de sus acciones. Este ha sido –y me temo, seguirá siendo– un régimen que calla a los contrarios y a cualquiera que lo critique, con insultos, amenazas y con opacidad; en fin, es un gobierno que se nutre del terrorismo de Estado.

La estrategia es aburrida, repetitiva, pero eficaz: Engañar constantemente, y adosar a los contrarios todos los pecados y errores; para santificar inclusive a los muy corruptos, siempre que sean de la jauría del dictador. Así, han conseguido que la oposición legislativa levante apenas la cabeza; y que las voces disonantes o incómodas sean cada vez menos, primero porque los canales de televisión y radio, acaso con un par de excepciones, temen la ira del régimen opresor; o acaso, porque tampoco son inmaculados, y sus pies de plomo pueden salir a la luz pública si ofenden a la tiranía. Pero digamos la verdad, aun cuando cualquiera no tenga cola que patear, los "peores de todos", hoy en el gobierno, se inventarán lo que sea, para desprestigiar a los que pretendan denunciar el atropello.

Y entonces, ¿qué hace la resistencia?; y digo tal palabra, porque delante de la dictadura, lo que queda es eso, ya que ellos mismos se encargaron de destruir a la oposición. Esta es (así debe serlo) una resistencia ciudadana, que se haga acompañar por los partidos políticos que acepten las reglas del juego limpio y de la democracia.

En este momento de vicisitudes, es importante dejar de lado los intereses personales, e inclusive las ideologías, que no es lo mismo que abandonar los principios. Es momento de empezar a construir un bloque de unidad democrática y republicana, contraria al oportunismo tiránico que nos gobierna.

El otro día, el dictadorzuelo que hoy tuitea "just in english" volvía al ataque con su nuevo concepto, en donde pretende identificar a la gente de la derecha con la de la izquierda, como si fueran la misma cosa, intentando con su comentario una vez más, sugerir que los acuerdos de paz fueron fraudulentos. ¿Que este no entiende que esa guerra costó la vida de más de 75,000 personas de ambos bandos? ¿Que no logra comprender que él mismo no estaría sentado donde se encuentra, sin esos acuerdos de paz? La verdad es que no vale la pena seguir refutándole al sátrapa, porque el tipo no está hablando por convencimiento; y miente, para intentar que la gente acepte el curso de las cosas, en donde el opresor es el primero y el último; el principio y el fin del Estado; un mesías herético, que debe destruir la historia y reconstruirla para ser él, el centro del culto.

Por eso, hemos de repetir, que es momento de dejar de lado, transitoriamente, las ideologías; por el ideal de la República, para rescatar y volver a reconstruir la democracia que estos canallas destruyeron. Separados no podremos, pero juntos sí. A eso le teme el régimen, a una resistencia unida que aglutine a las fuerzas vivas de la nación. Eso es lo que hemos empezado a promover dentro y fuera del terruño. Ese es el miedo de los chacales del dictador y de sus troles; por eso pretenden deslegitimar la lucha sugiriendo que se buscan cargos, cuando nadie habla de eso; y por eso, como es su costumbre, descalifican e invisibilizan lo que no pueden cambiar: El que los salvadoreños ya han empezado a despertar, y desde Los Ángeles, hasta Washington; desde Ahuachapán hasta La Unión, el grito de la gente se hace cada vez mayor; y el dictador lo sabe.

Hoy es cuando. Ahora o nunca, compatriotas; porque si el régimen se perpetúa en la tiranía, después de 2024, vendrá la brutal represión; pero si los ciudadanos nos unimos, en un bloque común, el proyecto totalitario habrá fracasado; y nosotros habremos recuperado la democracia; con la ayuda de Dios.