Al adulto mayor, con cariño

Hablar de las edades de oro posiblemente no resulte muy llamativo para personas no muy vividas, sin el romanticismo y la nostalgia de los sufrimientos y del aprendizaje de la vida. No necesariamente hablo de jovencitos, pues entre ellos hay personas sensibles que filosofan acerca de una cara surcada de arrugas y de una cabellera blanca, así como de la figura encorvada, con bastón o andadera que pasa a su lado, ese ser que es casi como una sombra, sumido en sus silencios, oscura la mirada, profundos sus suspiros y consciente de su inevitable y pronta desaparición física; y en ese pensamiento se regodea porque se ha hecho más religioso, hoy más que nunca cree y espera su reencuentro con Cristo y con su ascendencia que le ganará la delantera; hoy sí es tiempo para perdonar con donaire los embates del pasado, las jugadas sucias, el abandono y la traición, las pobrezas sufridas, etcétera; y hoy perdona la maldad del pasado, porque aprendió una lección para su próxima evolución.

Considero que hay dos cosas que siempre deberíamos tener presentes, porque son reales e inevitables: (1) que un día seremos viejos; (2) que un día moriremos. Posiblemente el viejo se acomode a su fragilidad y a su dependencia de otros; algunos hasta exigen respeto, consideración y ayuda de los suyos, porque se consideran con derecho a ello. Las leyes terrenas les amparan: si hay descendientes, estos tienen la obligación de amparar al viejito o viejita, so pena de ser sancionados si incumplen.

Pero ¡qué triste ha de ser que a uno lo sirvan "a chaleco", porque las leyes lo exigen y no por cariño, por el placer del deber cumplido! Y también ¡qué molesto debe ser cumplir por obligación un deber que jamás nació donde terminaban nuestros derechos. O sea, "amor con amor se paga"; y si ley puede obligar así –incluso la Ley de Dios mandata honrar a padre y madre... (honrar, no amar)–; resulta obligación cumplir ambas leyes; pero es la esencia del individuo quien debe trabajar para que ese amparo, ese servicio, lleven la calidez de la empatía, del perdón, del "hoy por ti mañana por mí"; y sacudiéndose las cenizas de fuegos que otrora amontonaron en nuestra alma, comprender que ya ese ancianito no puede dañarnos, que su fuerza y su garbo murieron, y que hoy solamente es un ser menesteroso ávido de calor humano y de esa comidita que consume, porque ya ni para comer y beber tiene capacidad como en el pasado.

Todos vamos hacia la vejez (a menos que muramos jóvenes); sabemos cómo nacemos pero no cómo terminaremos. Si convivir con un anciano nos resulta molesto, creo que si ya ratos venimos bregando así, mejor deberíamos acomodarnos y no perjudicar al viejito en nada; al contrario, alegrarle un poco la existencia para mientras el Señor le llama a su presencia... Y agarremos lección: jamás seamos déspotas, crueles ni groseros con nuestros hijos, sean pequeños o adultos; luchemos por cumplir nuestro deber hacia ellos, ayudémosles a emplumar sus alitas, animémoslos para alzar su vuelo con fortaleza y confianza en Dios y en ellos mismos; no nos creamos dueños de los hijos ni los tomemos como alcancías... Una vez hayan alzado su vuelo, tengamos por seguro que desde el cenit, la sombra de sus alas nos prodigarán mucha sombra en nuestra senectud.