Al encuentro del jardín salvaje

"Carmen Aída, ¿qué tan salvaje es tu jardín? Del uno al diez, ¿qué nota le das?... Creo, amiga, que ¡¡¡estás necesitando más salvajismo en tu casa, si es que quieres transformarla en una casa-biotopo!!!" Así ha sido parte de la amena conversación que Carmen Aída y yo hemos tenido en estas últimas semanas. La historia que les compartiremos en esta ocasión se ha desarrollado a lo largo de casi doce años. Si luego de leerla creen que, al igual que Carmen Aída, necesitan más salvajismo en sus casas, esperamos les tomará mucho menos años, y por ello se las contamos...

En artículos previos les hemos planteado que consideramos fundamental cambiar nuestros paradigmas con respecto a la casa, transformando nuestros hogares en casas-biotopos, aprovechando al máximo los recursos con los que contamos en el lugar donde vivimos y, al mismo tiempo, introduciendo prácticas cotidianas que nos permitan mejorar nuestra economía familiar aportando al cuido del planeta. Por ejemplo: ahorrando agua al regar el jardín. En esta ocasión nos concentraremos justamente en ese espacio de la casa: el jardín. A veces se puede tratar de un espacio amplio, a veces de un pequeño balcón con macetas, ¡todo cuenta!

"¿Y cómo comenzó todo, Sandra?", me preguntó Carmen. Y recordé que cuando recién estrenaba mi casa tuve una serie de inundaciones que me hicieron dudar mucho sobre mi nuevo hogar. Descubrí que algunas de las tuberías estaban obstruidas. Pero eso no era el problema más grande. El verdadero problema era el jardín: ¡¡¡estaba encementado!!! Esto lo hacía sin duda un espacio de fácil mantenimiento, pero al no permitir que el agua se infiltrara y, al estar casi al mismo nivel de la casa, cualquier lluvia pequeña ocasionaba un desastre. El primer paso fue entonces remover la capa de cemento y recuperar área permeable.

"¿Qué sucedió luego?"... Bueno, luego estuve mucho tiempo en la etapa en la que se encuentra tu jardín, le contesté: ¡el jardín controlado, estéticamente agradable y con mucha grama! Era precioso, pero costaba mucho mantenerlo. Consumía grandes cantidades de agua en verano, constante corte y remoción de la mala hierba de la grama en invierno, mucho abono para mantener la grama verde y no menos plaguicidas para que las hermosas flores no desaparecieran por el apetito feroz de los insectos. La sombra –el peor enemigo de la grama– obligaba a podas constantes que consecuentemente volvían más caluroso el interior de la casa y, por tanto, más gasto en energía para mantener un buen clima interno. Pero, en fin, ¡era el jardín ideal de las revistas de arquitectura y hogar, y reconozco que me sentía muy orgullosa de él!

"¿Y cómo llegaste a considerar más salvajismo en tu jardín?" Tuve que admitir que la conversión al salvajismo fue gradual: en la medida en que, como arquitecta y urbanista, comencé a colaborar mucho más con profesionales como biólogos, hidrólogos, hidrogeólogos y agro-ecólogos. Los biólogos me contaron historias de pájaros que comen insectos que se reproducen en ciertas variedades de plantas a las que nosotros llamamos "malas hierbas", y las cortamos. Pero al no encontrar más alimento, tanto las poblaciones de pájaros como de insectos van poco a poco desapareciendo. Los hidrólogos e hidrogeólogos me instruyeron sobre cómo el agua que se infiltra atraviesa diversas capas de suelo, en muchos casos muy lentamente, hasta llegar a grandes tanques de almacenamiento subterráneo de agua llamados acuíferos. Si nosotros cubrimos de cemento las zonas de infiltración, al mismo tiempo que extraemos agua de dichos acuíferos, llegará el momento en que se sequen. Los agro-ecólogos me enseñaron cómo utilizar abonos y plaguicidas naturales, produciendo a la vez parte de mis propios alimentos orgánicamente y devolviendo vida a la tierra a través del compostaje.

Finalmente, estudiando la historia, me encontré con la fascinación de científicos y exploradores que recorrieron el trópico a lo largo del siglo XIX, aportando al nacimiento del actual movimiento ecologista. Entre los más célebres, el alemán Alexander von Humboldt. Asimismo, me enteré del movimiento por la vuelta al jardín salvaje y el jardín de flores locales impulsado en Inglaterra –en la segunda mitad del siglo XIX– por William Robinson (jardinero y editor de revistas de jardinería) y John Ruskin, hombre ilustrado de la época que escribió sobre arte, arquitectura y naturaleza (además de ser igualmente jardinero). Más recientemente, el transformador trabajo de la Dra. Vandana Shiva (India, 1952) –quien promueve tanto la biodiversidad en la agricultura como el trabajo de las mujeres campesinas y sus aportes a la alimentación y cuido del planeta– ha sido una fuente de inspiración constante.

Ahora, cuando me invitan a hablar sobre el cuido del agua o la construcción de ciudades sostenibles, tengo siempre en cuenta las enseñanzas de mis amigos profesionales, pero también la de mis padres, tíos y abuelos, campesinos y otrora niños de campo, que han sabido transmitir de generación en generación su conocimiento y amor por la naturaleza. Que no se nos olvide nunca que somos seres tropicales y tenemos el privilegio de vivir en una de las regiones con mayores recursos naturales del planeta, recursos que, en medio de la abundancia, son cada vez más escasos: es nuestro deber conocerlos y protegerlos, para nosotros y para los que vienen. En las ciudades podemos comenzar la transformación en nuestros propios hogares, no importa lo pequeño o grande que sea mi espacio verde, este puede –a través de su reconversión (total o parcial) al salvajismo– aportar, junto con otros medios, al cuido del agua o la protección a la biodiversidad, y al mismo tiempo apoyar mi propia economía familiar.