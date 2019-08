Al grano con las investigaciones de los problemas de país

Muchos años atrás me he tomado la libertad de hacer notar la urgente necesidad de investigar las causas que originan los más graves problemas económicos y sociales para mitigar o eliminarlos, indudablemente la mayoría de los gobernantes no prestan atención a los ciudadanos sobre sus demandas públicas, pese a sus compromisos de corregir tradicionales deficiencias, en esta oportunidad iniciamos con un nuevo mandato presidencial, que a pesar de pocas promesas, se advierte que está actuando para enmendar tales hechos y a los criminales involucrados, por supuesto que se trata de ataques directos a los malhechores, es natural que el crimen se ataque de inmediato, supuestamente luego se establezcan los programas para evitar o disminuir el reclutamiento de menores de edad a las pandillas, que se aumentan en lugar de reducirse, es la verdadera causa del problema.

Todos reconocemos en nuestro país el número de niños sin padres es elevado, desconocemos en qué porcentaje, la mayoría no tienen la protección materna suficiente, para alimentar, vestir, educar, etcétera, se ven obligadas a trabajar por muchas horas diariamente o semanas, lo hacen en lugares distantes de su residencia, como domésticas o en otras empresas con largas jornadas que les impide verlos durante el día, quedando al cuidado de parientes que también trabajan, al quedarse solos estos niños son presa fácil para ser convencidos de que no continúen asistiendo a las escuelas y los motivan a una vida fácil; también no sabemos el porcentaje en esta condición y esta información poco importó analizar a la autoridad que se le encomendó en gobiernos anteriores; ¿acaso no es una causa a investigar para establecer proyectos de apoyo?, incluso la policía o en los centros penales deberían al menos obtener algunos datos, punto de partida del porqué entraron a una pandilla; se sabe también que muchos hombres a quienes solo les gusta la parranda y las mujeres, únicamente buscan el placer, que no les es difícil encontrar, dejan engendrados cantidad de hijos que no llegan ni a conocer, ni se acuerdan de ellos, ¿cuántos hijos nacen bajo estas circunstancias?, se ignora, ¿cómo será posible establecer otro programa para obligar a estos padres a responder por la educación y el bienestar de sus "hijos" y no ser carga del Estado?, ¿existen penas legales para combatir estas situaciones? ¿Acaso invertir en estas investigaciones no ayudaría a estudiar las disposiciones a tomar para corregir malas acciones futuras de estos desamparados y así lograr desarrollar nuestra economía formando elemento humano responsable, estudiosa, emprendedora?; veamos ejemplos en Costa Rica y Uruguay, seamos realistas.

La investigación de los antecedentes y orígenes del problema es lo que interesa estudiar y corregir y no esperar a que lleguen a causar los daños que nos afectan, pues continuarán registrándose de no cortar el mal de raíz. En el caso del empleo, causa de la pobreza, la investigación debe iniciarse por las fuentes existentes de trabajo, basta establecer el porcentaje de solicitantes de empleo que no son aceptados por las empresas debido a no llenar los requisitos y qué clase de ellos se exigen, cuál es el nivel de conocimientos exigidos, qué nivel de estudios han realizado los desempleados, con solo estos datos podrá concluirse la necesidad de ajustar los programas de estudios a nivel nacional para estar acordes a las necesidades de los empleadores y la tecnología, lo que además permitirá a cada ciudadano desarrollar y crear sus propias empresas, de acuerdo con su grado de inteligencia y el cultivo de la enseñanza recibida.