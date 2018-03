Lee también

Me han gustado tus flores flotando en el río, balsas a merced del proceloso Eolo bogando entre arreboles y bohíos. En nuestras tierras, en cada remota escuela ¡ojalá! que todos los niños aún te lean: escapó del nido el pequeño que asoma, y rocío bebe. Brilla el lucero sobre el ranchito, lo bajaste para entregarlo a la que ha de quererte un poquito. No olvidaste a los nobles de mirada profunda, ni la tarde de enero, ni la quietud del alma cuando ahora te leo.¡Buen acompañante eres!, tu poesía abierta al mundo con tu argentada pluma, remontaste a Pegaso, ¡qué bellos volcanes! A la trigueña muchacha le cantas con cuerdas de guitarra, con cuerdas de tu lira, abriste la montaña con estruendo de flores. ¡Qué inspiración dejaste! Salvaje acuarela en majestuoso lienzo del oscuro paisaje taurino, y a la Chiltota, la Cruz de Mayo, Tardecitas, bullicio de torrente, gracias, amigo.Y como ahorita mismo te leo, entre aromas de saúco, un zenzontle que me canta, y entre guirnaldas de flores tus lozanos compositores del ritornelo matutino, más tardecito vuelan, a su morada vespertina, esperando a su palacio de madera regresar. Y con aterciopelada melodía, las más acariciadoras, las manos de mi madre, y cuando quiero cerrar tu libro, no me deja la lectura, que se me vuelve locura con tan vehemente poesía.Y solo quiero decirte que ahorita mismo tengo que cerrar tu libro, a faena mortal he de regresar, pero solo quiero expresarte que al leer tus Jícaras Tristes jamás he de olvidar a tan excelso poeta salvadoreño: Alfredo Espino, porque no solo conseguiste hechizar, sino nimbar la figura de un inmortal.Gracias a todos nuestras ilustres poetisas e ilustres y poetas salvadoreños.