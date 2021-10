Al magistrado, las palabras le incomodan más que los hechos

No es pretensión de este editorial establecer si la actitud tan dispuesta del señor López Jerez y de los otros cuatro abogados presentes esa noche en la plenaria debe ser calificada o no como coautoría de sedición, como pretendía una denuncia penal interpuesta contra ellos por Funde. Sin embargo, no puede soslayarse que ellos fueron fundamentales esa noche para deponer a esas autoridades de modo inconstitucional. Tampoco el gobierno estadounidense los acusó de sedición como móvil para declararles non gratos e incluirlos en su lista de personas que no pueden ingresar a ese país. El Departamento de Estado fue puntual: "Los cinco magistrados previos fueron removidos abruptamente sin una causa legítima y los nuevos jueces socavaron el proceso democrático". Segunda aclaración de este editorial es que la administración de Joe Biden no cree que López Jerez y sus compañeros hayan socavado la democracia salvadoreña sólo por su papel en aquel relevo sino especialmente por aprobar la controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección de Bukele