Al oído de Armando Bukele

Hablar a la distancia y entre los recuerdos es un escape valioso para quienes creemos que el honor trasciende la muerte y que uno puede evocar a Chesterton o a Pascal, aun cuando nos hayan precedido hace tiempo en el viaje sin retorno. La última vez que usted y yo nos encontramos fue en el cementerio, el 2 de noviembre, el Día de Difuntos, cuando su hijo lo visitaba rodeado de media docena de guardaespaldas y yo hacía lo propio con mis familiares, quienes son sus vecinos en el mismo panteón, flanqueado por mis tres hijos y mi esposa.

Cuando usted y yo nos conocimos, fue cuando nos ayudó a fundar una filial del club Kiwanis, al que usted también pertenecía; y si bien no puedo aseverar que llegamos a ser amigos, sí puedo confirmar que existió respeto entre ambos y que nuestras relaciones fueron siempre amables. No pasó lo mismo con su hijo, de quien yo he advertido con toda dureza que fue el más peligroso de los contendientes a la presidencia y que su potencial mandato sería una gravísima amenaza para la incipiente democracia de El Salvador. Hoy la contienda ha terminado y él se perfila como el presidente electo de nuestra república. Sus primeras palabras me asustan y confirman mis sospechas: "he ganado a todos" ha dicho; y en vez de llamar a la reconciliación y a trabajar juntos por el bien común, ha seguido arengando consignas divisorias y de odio hacia sus adversarios.

No sabe cuánto quiero equivocarme, don Armando, cuánto quiero pensar que mi apreciación sobre el carácter de su hijo fue un error diagnóstico mío y que El Salvador estará en buenas manos; y si así es, seré el primero en reconocerlo; pero si no, precisamente por el espíritu crítico que conlleva a cualquier académico honesto (y usted era uno) yo seguiré señalando los desaciertos que como gobierno se cometan; porque a pesar de los innumerables insultos que yo también recibo por mi posición contra él, usted sabe, desde donde se encuentra, que quienes amamos esta Tierra haremos todo por mantenerla libre y lucharemos contra la tiranía venga de donde venga; y si en eso se nos va la existencia, que se vaya, porque al fin y al cabo, como dijo Cervantes en el Quijote, "por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida".

Hoy las elecciones han concluido y su hijo ha sido elegido por la mayoría de los votantes. Quienes no votamos por él deberemos aceptar la voluntad mayoritaria, esa es la norma en la república; y el que haya un presidente es evidencia de lo que llamamos democracia representativa. Muchas enseñanzas nos ha dejado esta elección, la más clara acaso, que el gran ganador fue el absentismo con el 50 % del electorado, quienes nos dicen a todos que ninguna opción era para ellos válida. Del restante el que más votos obtuvo (un poco más del 26 % del total del padrón) fue efectivamente su hijo; y por eso precisamente será el presidente. Ojalá que entienda que su papel hoy debe ser el de un estadista y gobernar para todos.

Hoy don Armando no puedo felicitar a su hijo; sigo pensando que fue un mal candidato y carente de la personalidad para ser el mandatario; pero si me equivoco y demuestra lo contrario, estaré feliz de reconocerlo. Que Dios bendiga a El Salvador.