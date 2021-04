Al oído del empresario y la fuerza laboral

En un ZAZ pasó el primer trimestre, la Semana Santa, las vacaciones. A Mauricio Funes no le importa pues, gracias a $352 millones de nuestros impuestos, vive permanentemente en vacación choteando en tierra de lagos y volcanes. Tampoco le importa a los funcionarios, los mismos de siempre, que recién estrenaron casa en la playa con champagne y violines; ni al peso pesado del MAG que Engel quitó, "el que hace poco compró el hotel Tesoro Beach" (chambrosa la lorita Pepita). Pero nosotros, la fuerza laboral salvadoreña, o nos ponemos las pilas o no comemos.

Para nosotros, lo vivido y comido durante Semana Santa ya es historia (buenas las torrejas). Ahora toca ponernos las Ray-o-Vac para desempeñar mejor nuestro trabajo, perseguir nuestros sueños, abrirle la puerta a la productividad.

Conversando sobre cómo ser más productivos (aún en calzoneta durante el atardecer del Viernes Santo), estuvimos de acuerdo con que nos tenemos que concentrar (FOCUS) en lo que hacemos, o la distracción secuestra nuestra productividad.

La carne es débil; fácil cae en las garras de las empresas más valiosas del planeta, cuyos inventos nos tienen clavados en la pantalla de nuestro teléfono.

Cada ping, nota de voz, tuit, video, tagueo y story, poderosas armas de la distracción que nos secuestran a un mundo de fantasía y paja mental, donde nuestros ojos ven cosas nunca antes vistas; nuestras tripas chillan con tantas delicias; viajamos sin tener que viajar. "Yo anduve con la Carol Sandoval en Dubái" informa la lorita. Inyecciones de dopamina que nos hacen volver por más y más, y nuestra productividad menos y menos.

No digo que lo destripen contra la pared, pero, para mayor sanidad mental y productividad, usen y no abusen de su teléfono.

Conversando, siempre en calzoneta, estuvimos de acuerdo con que el home office está aquí para quedarse; no al 100, pero sí un híbrido. Así lo predice un reporte especial sobre el tema en la última The Economist (8 de abril). Ganamos todos: el empleado por no tener que sufrir 5 días de estrés y tiempo muerto en trabazón; la empresa pues, luego de un año remoto, su recurso humano está sacando la tarea, y se ahorra un montón. El medio ambiente, gracias a menor huella de carbono.

Claro, por la salud y bienestar del recurso humano, hay mucho que mejorar, y en nombre de la fuerza laboral en home office (FLHO), tres sugerencias al oído del empresario voy a listar: 1) Ojo con la "Fatiga Zoom" culpa del abuso de esta indispensable herramienta. 2) Miren su reloj antes de llamar o chatear, solo verdaderas emergencias de 8:00 p. m. a 8:00 a. m., y a las horas de comer. En otras palabras, respetemos los horarios oficiales de trabajo, sábados, domingos y feriados incluidos. 3) Su gente debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar.

Al oído de la FLHO, sugerencias personales aquí les van: 1) Respeten el horario oficial, estableciendo una rutina que incluya horario de higiene personal, con rasurada incluida, antes de encender la compu. 2) FOCUS en su productividad, no deje que la distracción se la secuestre. 3) FOCUS también en lo que mastican, eviten tanto viaje al refri y a la cafetera. 4) El deporte es salud, ¡muévanse!

La productividad laboral, igual que el sueño, tiene que ver con la calidad, no la cantidad de tiempo que se le dedica. También tiene que ver con la salud y motivación del recurso humano, tesoro que hay que cuidar.

Viviríamos más sanos y motivados, si más empresarios y miembros de la FLHO practicaran lo arriba numerado. Seríamos más productivos si evitamos ser secuestrados por nuestro teléfono.

El mensaje es pilas a la obra, para desempeñar mejor nuestro trabajo, perseguir nuestros sueños, abrirle la puerta a la productividad. Pilas a la obra, para torear un nuevo mundo lleno de incertidumbre, retos y oportunidades. "Que la fuerza nos acompañe, urrrraaa".