Al pan, pan; al vino, vino; y a la epidemia, epidemia

Aquellos que siempre hemos estado reclamando una reforma estructural en el sistema de salud en nuestro país, seguimos a la espera, como lo hemos hecho ya por más de 25 años, sin que hasta ahora se haya hecho patente algo que nos dé una señal de que algo trascendente va a ocurrir. Claro que algunos de los sectores involucrados en las administraciones anteriores pretenderán sacar el pecho citando algunos cambios positivos que han ocurrido en los indicadores de la salud o en la provisión de los servicios de algún subsector del sistema, pero aún no se ha generado un cambio que trascienda y conduzca hacia una verdadera reforma.

Se comienza mal cuando se invierte mucho tiempo en hablar mal de las gestiones pasadas, antes de demostrar lo que trae la actual. Se ha comenzado mal cuando se han mediatizado donativos de medicamentos que ayudan a paliar algunos problemas pero que no impactan el desabastecimiento de forma sensible. Se ha comenzado mal cuando se oculta o se manipula información acerca de la epidemia de dengue que ya tenemos entre nosotros, aunque se niegue o se pretenda minimizar su importancia. Igual que en el pasado, parece existir una ancestral tendencia a cambiar los nombres de las cosas y a utilizar eufemismos, posiblemente con la idea de no generar impactos negativos en la población cuando, por el contrario, se presenta la valiosa oportunidad de demostrar cómo la nueva administración rectora del Sistema de Salud es capaz de superar con eficiencia y eficacia esta crisis que afecta con enfermedad, dolor y muerte a la población.

No resulta nada extraño, por lo tanto, escuchar las declaraciones de los funcionarios, negando a rajatablas que una epidemia de dengue esté entre nosotros, como en otros años, en los que también se ha negado su existencia. ¿Por qué? Desconozco la respuesta.

Benenson y Last, expertos en el tema, describen una epidemia como "la aparición de casos de una enfermedad en evidente exceso de lo esperado en una comunidad". Para ello tenemos que definir lo que entenderemos por "evidente exceso" y es aquí donde los sistemas de vigilancia epidemiológica juegan su importante papel a través de los denominados "corredores endémicos", instrumentos estadísticos sencillos utilizados para deducir si la incidencia de una enfermedad ha sobrepasado los límites de seguridad y de alerta y entrado en la fase de epidemia.

Estos corredores (o canales) endémicos son generados a partir de la información disponible acerca del comportamiento de una enfermedad durante un período mínimo ideal de siete años (con un mínimo aceptable de cinco). De más está decir que no se deben incluir en estos cálculos aquellos años en los que se tuvo una epidemia.

El diseño de un canal endémico puede ser maliciosa o negligentemente elaborado y permitir que una epidemia no sea considerada como tal –que es lo que parece estar ocurriendo, me atrevo a asegurar–, de modo que así obtendremos información incorrecta, nuestro diagnóstico epidemiológico también será incorrecto e incidirá negativamente en las decisiones que se tomen.

En conclusión, los números indican que estamos en medio de una epidemia de dengue por más que las autoridades del Ministerio de Salud, rector de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, se resistan a reconocerlo sin que alcancemos a entender la razón de esa conducta. A estas alturas, una campaña masiva de información por todos los medios incluyendo redes sociales no se ha hecho sentir, sabiendo que la eliminación de los criaderos del zancudo es la medida más importante para neutralizar esta amenaza.