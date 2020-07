Alas para volar

Richard Branson, padre de la marca VIRGIN, que incluye aerolíneas, afirma que la forma más fácil de convertirse en millonario es comenzar como billonario e invertir en aviación comercial.

No es paja, la aviación es la danza de los millones; y en la mayoría de las aerolíneas, salen más de los que entran; incluso en tiempos libres de pandemia. Ahora, culpa del maldito Covido, solo en el primer semestre de 2020, la industria perderá ingresos de $250 mil millones. No lo digo yo, lo dice The Economist.

Todos estamos mordiendo el ácido, pero ninguna industria como la aviación comercial. Desde mediados de marzo, aeropuertos clausurados, alas sin volar, deudas sin cesar. La revista inglesa estima que solo 30, de las 700 aerolíneas, van a sobrevivir. Efecto dominó hacia bancarrota, o cese de operaciones, sobre todo en aquellas que no reciben cariño de papá gobierno. Y pasa el hacha cortando miles de cabezas, y parqueando más de 5,000 aviones justo cuando, ¡finalmente!, la industria asomaba el pescuezo, y divisaba un crecimiento de pax de 4.3 % por año, en los próximos 20 años.

Música para los oídos de Boeing y Airbus pues, este "rosy picture" generaba una demanda anual de dos mil aviones. Y de repente, freno abrupto a sus robots de Toulouse y Chicago, alto a desarrollos en progreso, y también pasa el hacha en 10 % de sus cabezas.

Un minuto de silencio para otra víctima del coronavirus: "la Reina de los Cielos", el Boeing 747 (450 pax); de las 500 reinas que volaban en febrero, solo 30 lo siguen haciendo. British Airways anunció, el viernes pasado, su plan de retiro de sus 31 B747. No me extrañaría que Emirates también anuncie el retiro de sus 115 A380 (853 pax).

Aplausos de ambientalistas de corazón: la antiguo cuscatleña lorita Pepita, la sueca Greta Echenverg (o algo así) y el tecleño Juan Marco Álvarez, pues semejantes máquinas de carbón dejarán de echar venenón.

¡Pero alas más eficientes tienen que volver a volar!

¡A volar se ha dicho! El cóndor de Avianca y la guara de TACA surcan los cielos desde 1928 y 1931, respectivamente; y han sobrevolado las nubes negras de WWII (del 39 al 45), del SARS (2002), del MERS (2005), los AVIONAZOS de 2001, ¡Y TAMBIÉN SOBREVOLARÁN EL COVID 2020!

Para ello, necesitan reinventarse; proyectar un absoluto control de la pandemia; simplificar sus procedimientos; redefinir su pricing (asiento del medio más barato); trabajar con autoridades de migración para tecnificar y agilizar los nuevos controles; seguir uniendo las tres Américas, con Calor, Orgullo y Pasión; "y regalando el whisky" se le hace agua el pico a la lorita.

Además de whisky, queremos que los aeropuertos se vuelvan a llenar de exitosos ejecutivos que valoran un apretón de manos más que 100 Zooms; de milenials, backpack en lomo, en busca de aventuras; de surfers, tabla en la panza, en busca de nuestras superolas; de canas al aire, con destino a soplar las velas del pastel de la nieta; del azul y blanco, con destino a darlo todo por El Salvador.

Queremos que el cóndor y la guara vuelvan a sacar el pecho por Latinoamérica, y abran sus alas para volar a pesar de que no reciben ni cinco de sus gobiernos. Por cierto, felicidades por el contenido educativo, activo (¡yoga!) y entretenido, de avianca.com, que nos regalaron durante la cuarentena; bálsamo ante tanta herida.

Para cerrar con personaje, más platudo que Branson, les cuento que Warren Buffet, al perder billones en la venta reciente de sus acciones de American Airlines, dijo lamentarse que no hayan fusilado a los hermanos pioneros, Wilbur y Orville Wright, antes de que extendieran sus alas para volar por primera vez en Kitty Hawk 1903.

Cierto, la aviación es la danza de los millones; y en la mayoría de aerolíneas, salen más de los que entran. Pero es una industria fascinante, y sumamente importante que, como la suya, está mordiendo el ácido, y no queda de otra que luchar por darle vuelta a la tortilla. Lo malo es ahuevarse.