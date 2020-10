¿Alcanzó el puesto de sus sueños o logró tener su propia empresa?

Me he encontrado con casos de personas que como todos han soñado con conseguir el trabajo de sus sueños o bien, crear su propia empresa, y una vez que lo logran olvidan por completo que deben seguir preparándose, creciendo y aportando para llevar a su equipo de trabajo o a la empresa al siguiente nivel.

Me parece lamentable cómo se deja ir así una gran oportunidad y por eso, en este artículo ahondaré en este tema de cómo trascender en su puesto o con su empresa.

Si usted es de las personas que actualmente disfruta del trabajo de sus sueños o logró abrir su propio negocio, estoy seguro de que lo consiguió con mucho esfuerzo y dedicación.

Hay un refrán muy popular que dice: "Lo difícil no es llegar (no estoy tan seguro...), sino mantenerse" (de eso sí estoy seguro...). En el contexto de este tema lo que rescato de esta frase es que si logró alcanzar la posición de sus sueños o tener su empresa, no significa que ahí termina todo y que deba cruzarse de brazos, todo lo contrario, trabajar en mantenerse es el camino es en lo que más debe invertir su tiempo.

Créame que no es la única persona que soñó con ese puesto. Dentro de la empresa en que trabaja o fuera de ella hay miles de personas que sueñan con alcanzar su puesto y que día a día se preparan para lograrlo. Por eso, desde su posición debe seguir formándose en ser el mejor, en aportar a la empresa, en hacer que esta trascienda junto con su equipo y dejar un legado.

De igual manera sucede con las empresas, siempre allí afuera hay quienes sueñan con tener sus clientes, con estar en su mismo nivel y categoría. Por eso, cuando su empresa toque la cima, no debe detenerse y tiene que seguir trabajando en escalar.

No quiero preocuparle con este escenario, todo lo contrario, quiero motivar a las personas que ya lograron el puesto de sus sueños o que ya tienen su propio negocio a que se sigan formando, capacitando e investigando en cómo seguir creciendo desde su posición o en el mercado. Recuerde siempre el nivel de entusiasmo y entrega que tuvo al inicio y trate de mantenerlo a lo largo del tiempo.

Comprendo que a veces el día a día nos sumerge y hace que perdamos esas ganas, esa visión estratégica, pero siempre separe un espacio en su apretada agenda para capacitarse.

Finalmente, le recomiendo trabajar en aquellas cosas que están en su margen de acción que puede controlar. Como líder de una empresa trabaje en ponerse nuevos retos, capacitarse y desarrollar nuevas habilidades. Y como empresa no se limite a ser reactivo a sus competidores sino en mejorar sus procesos, innovar, diversificar y crecer en el mercado.