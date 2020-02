Alerta roja a la democracia

El 9F cambió la vida del país dramáticamente, nuestra joven democracia sufrió un severo golpe y queda amenazada.

Lo que sabemos, el presidente Bukele intentó disolver o tomar control de la Asamblea Legislativa por la fuerza al ingresar con el ejército armado al recinto legislativo, precedido de acciones en esa dirección, amenaza de llegar con el pueblo a que aprobaran un crédito o ser removidos, de tratar de llevar por la policía a diputados a esa convocatoria a sesión plenaria por el Consejo de Ministros, declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional, la ocupación de la silla del presidente de la Asamblea, su declaración de que "se entiende quién tiene realmente el poder", las visitas del ministro de Defensa y altos oficiales a cuarteles explicando lo que harían y que tenían el visto bueno del norte, el intento de movilización de empleados públicos y partidarios a la Asamblea en buses pagados con nuestros impuestos, etcétera.

Al presidente no le resultaron los supuestos probablemente, no acarrearon 50 mil, sino menos de 5 mil, no llegaron a la Asamblea suficientes diputados, las condenas ya abrumaban las redes y dicen que recibió más de una llamada de embajadores, EUA a la cabeza, indicándole que no siguiera adelante. Retrocedió y dijo: "Si quisiera apretar el botón...", más claro, imposible.

Eso es lo que vimos y está registrado en fotos y videos.

Igualmente están plasmadas las condenas a lo que estaba en proceso y luego a lo sucedido, casi unánimes de la sociedad civil organizada y no organizada, las condenas internacionales de países amigos democráticos, las purísimas declaraciones del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los EUA, de la Unión Europea, la brutal declaración de la exembajadora de los EUA en el país Mari Aponte y muchas más.

Pareciera anecdótico pero no lo es, que en campaña, en la Universidad dijo que llegarían a la Asamblea con el pueblo, la PNC y el ejército, así como en un episodio de la serie "House of Cards" el malvado presidente Frank Underwood hace llegar a congresistas por la fuerza y toma el control del Congreso, una fue visión anunciada, la otra una trama creíble de seguir.

Ahora marcha una millonaria campaña de desinformación estilo Goebbels, tergiversando la verdad, "el ejército llegó para proteger a los diputados de una insurrección popular violenta", la única gente afuera de la Asamblea fue convocada por el presidente, etcétera. No sé a cuántos convencerá de ese guion, pero a fuerza de repetir, a algunos, no a los que cuenta, voces críticas, incluyendo las de EUA.

Preocupa no que convenza a algunos, sino la actitud agresiva de tergiversar, que puede indicar que persevera en la intención de tomar al Legislativo, quizá luego al Judicial, para tener poder total.

Preocupa que los actores clave, fundamentales en pesos y contrapesos, no muestran una actitud proactiva. Encabeza la Fiscalía como absolutamente ausente, el fiscal Melara tendría para abrir varias causas, su pasividad lo vuelve sospechoso dijo un analista en TV. La Sala de lo Constitucional, dividida, tres magistrados en lo correcto, dos que atrasan o se oponen, tiene varias sentencias que emitir por las demandas. La Asamblea debiera interpelar al ministro de Defensa y al director de la PNC y parece que van perdiendo ímpetu.

Todos ellos son clave para proteger la democracia, de este y de otros intentos de romperla.

Bandera roja para la democracia por la actitud continuada del presidente y por la ausencia o falta de gallardía y cumplimiento del deber de los otros mencionados. Malos augurios de persistir.