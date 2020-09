Ni un solo hombre haciéndole la guardia, ninguna banderita de aquellos septiembres marciales ondeando en su camino, nadie cuadrándosele en obediencia. El día en que se lo condenó por la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, el único signo del pasado del cual el excoronel Inocente Orlando Montano echó mano fue el discurso de odio característico de la Fuerza Armada en la época de la represión.

Incluso en sus últimas horas libre, el viceministro de Seguridad del gobierno salvadoreño de finales de los 80 tuvo palabras de oprobio contra sus víctimas, intentando justificar el crimen con el repetido alegato de ser colaboracionistas de la guerrilla.

Con el paso del tiempo, ante cada esfuerzo de justicia restaurativa, los voceros de aquel régimen recurrieron a esa narrativa, aludiendo a un deber patriótico, a una agresión internacional. Pero en realidad, durante décadas se trató simplemente de un Estado terrorista que persiguió a sus ciudadanos, que reprimió las demandas de apertura democrática de modo asesino con sus cuerpos de seguridad, ensañado contra su propio pueblo, con su propia nación como enemigo.

A la base de aquella conducta criminal de los mandos militares estaba por supuesto la simplificación y el pragmatismo del poder llevado a su nivel más siniestro, así como la garantía de impunidad de un sistema judicial atemorizado y cómplice, y un efectivo adoctrinamiento de las tropas. Como la Comisión de la Verdad estableció en 1993, en El Salvador "ninguna de las tres ramas del poder público fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad".

Sólo esa subversión de la naturaleza de la institución explica que en plena ofensiva guerrillera, miembros del alto mando se reunieran ex profeso para ordenar el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y de cualquier testigo potencial esa madrugada en la UCA. La cúpula de una de las instituciones más importantes del orden constitucional actuó como una sociedad criminal; es por eso que Montano morirá en prisión.

Así como la persecución del ex coronel y de los otros autores intelectuales de la masacre es un derecho inalienable de los familiares de las víctimas, la reconstrucción de cómo la cadena de mando llevó la orden hasta consumar la masacre es fundamental para que las nuevas generaciones entiendan que nuestro orden institucional es la póliza contra el autoritarismo, maldito germen protagónico de nuestra vida republicana.

Aparentemente, los militares que protagonizaron aquella época y los de esta década pertenecen a instituciones distintas. Pero aunque el ministro de Defensa se construya hoy el más público de los perfiles y sea el símbolo del giro comunicacional con el cual el Gobierno quiere convertir al Ejército en otro de sus brazos propagandísticos, hay en los nuevos hábitos de la milicia muchos de los ingredientes que concluyeron en aquellas tragedias.

En particular, a través de las actuaciones del ministro se está ignorando el carácter no deliberante y apolítico al que la FAES está obligada según el Artículo 211 de la Constitución. Al opinar con la ligereza que lo hace, coquetear con el choque político como en la interpelación del 22 de agosto, y exhibir en sus explicaciones sobre los hechos del 9F cuando menos ignorancia de la historia de la institución a la cual dirige, Monroy no le hace ningún servicio a los hombres de armas.

Cuando habla de su obediencia ni siquiera a la Constitución sino a su Comandante General, ignora que fue por eso mismo que la Ordenanza del Ejército sufrió modificaciones en los noventas; cuando intenta relativizar la gravedad de lo que ocurrió en el Salón Azul, soslaya que prevalecerse de su condición para abusar del poder y ofender los derechos humanos es una falta grave contra la misma Fuerza Armada.

Esas lecciones debieron quedar inscritas en la memoria de la FAES, no con tinta sino con la sangre que esta nación derramó en las décadas de la infamia. Los que hoy amagan con el autoritarismo, los que ahora exhiben debilidad por los uniformes y se llenan la boca con el neomilitarismo son por eso cuando menos irresponsables. O, en el futuro, algo peor.