¡¡¡Algunas nubes anuncian tormenta!!!

En el mes y días del nuevo gobierno, independientemente que estemos o no de acuerdo con el presidente y su forma de gobernar, se palpa un sentimiento de satisfacción en personas de todos los niveles políticos y sociales por las medidas de tipo social que se están ejecutando sobre todo con relación al combate de la delincuencia, fuente del 95 % de la inseguridad que vivimos. Sí, se nota que hay decisión de usar todos los recursos de que disponga el Estado (no solo pero sí mayoritariamente el Ejecutivo). La meta: recuperar el territorio nacional para que en cada rincón de nuestros pueblos, zonas rurales y ciudades se pueda vivir sin miedo a las extorsiones, abusos de fuerza incluyendo los asesinatos y violaciones que ordenan y ejecutan los pandilleros del estado criminalizado en que nos habíamos convertido por la aparente indolencia, conveniencia o complicidad de los responsables de la seguridad ciudadana.

El aplauso general debe ser prolongado mientras se consigue la meta. Lo preocupante son las acciones que se salen de las reglas, leyes o normas que se tienen que cumplir si vivimos en un Estado de derecho. Se convierten en nubes que presagian tormentas, las órdenes que el presidente emite, indistintamente de si se inmiscuye con otros órganos del Estado como es el caso del Órgano Judicial, cuando ordena que los capturados bajo ciertas acusaciones sean remitidos a tal o cual penal y bajo tales o cuales condiciones. Tengo entendido que las personas detenidas por algún delito o sospecha del mismo solo pueden ser remitidas a los centros de reclusión que indique el juez de cada causa.

Como el resultado de las acciones ordenadas desde el Ejecutivo parecen llevar la tranquilidad social en el corto plazo, la alegría hace que obviemos que los métodos no son adecuados necesariamente y así, seguiríamos aceptando violaciones a las leyes y normas establecidas con lo que tácitamente estaríamos otorgando "carta blanca" a las acciones voluntariosas que ordene el presidente, llevándole muy rápidamente al ejercicio real de una dictadura que ningún ciudadano desea por las violaciones a los derechos ciudadanos que acarrearía tal poder absoluto.

Sería oportuno que el presidente reflexione sobre estas cosas y desoiga a los que le sugieran ese camino aunque estas ideas vengan de sus más cercanos amigos y consejeros si fuera el caso. El respeto a los otros dos órganos del Estado –entre los tres no hay uno que sea más importante que otro– permite el equilibrio de los pesos y contrapesos característico de la democracia como forma de gobierno. No vivimos en un reino, imperio ni sultanato sino en un país cuya Constitución en el artículo 85 reza: El Gobierno es republicano, democrático y representativo... Art. 86: ...Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Respetemos nuestras leyes.