Algunas pinceladas sobre san Óscar Arnulfo Romero contadas a los jóvenes

Queridos jóvenes:

Con ocasión de la ceremonia de canonización de siete beatos en nuestra Iglesia católica, entre los que contamos el papa Pablo VI y yo, con la distancia de los años, vengo hoy a ustedes con el amor del buen pastor que conoce a sus ovejas, pero que desea también que las ovejas lo conozcan a él; por ello quiero contarles algo acerca de mi vida.

Desde los primeros años de mi infancia en Ciudad Barios, donde nací, viví mi primer encuentro personal con Jesucristo vivo. Escuchar aquel humilde evangelio predicado por mis padres y su sencilla piedad popular me abrieron el oído y el corazón al encuentro con Jesús y a la fe. Desde entonces, a mi manera, comencé a vivir una incipiente conversión que con el correr de los años se fue perfeccionando; y un día me sentí llamado al sacerdocio, hasta que el 4 de abril de 1942 fui ordenado sacerdote en Roma.

Entonces volví a la Diócesis de San Miguel donde ejercí el ministerio sacerdotal con gran alegría y fidelidad al Señor. Fui párroco de Anamorós, luego de Santo Domingo, en la ciudad de San Miguel; y tuve múltiples responsabilidades a las que hice frente con empeño y sacrificio. Fui nombrado en 1970 obispo auxiliar de Mons. Luis Chávez y González. En 1974, obispo de Santiago de María; y el 22 de febrero de 1977 tomé posesión de la sede arzobispal de San Salvador, donde fui elevado el 7 del mismo mes, sede a la que amé y serví con entrega generosa, hasta el encuentro definitivo con el Padre el 24 de marzo de 1980.

Pocos días después de la toma de posesión, el 12 de marzo de 1977, asesinaron al padre Rutilio Grande, S. J. y a dos de sus acompañantes mientras iba a celebrar una misa a El Paisnal. Ese evento martirial, en medio del dolor fraterno, me abrió los ojos y el corazón a una nueva llamada del Señor a ejercer el oficio del buen pastor, que no abandona a las ovejas cuando ve venir al lobo, y de nuevo volví mi rostro a Dios para que guiara mis pasos por el sendero hacia donde quería conducirme. Fueron aquellos momentos, de pasión y de oración intensa, los que agudizaron mi olfato de buen pastor, para percibir que la persecución a la Iglesia estaba llamando a su puerta. No se trataba solo del asesinato de Rutilio Grande, sino que la Iglesia ya era vista con recelo y sospechas.

Predicar el evangelio de Jesucristo, a juicio de los poderes de este mundo era un peligro que atentaba contra su seguridad, y había que perseguirla y hacerla callar a toda costa, olvidándose de que la palabra de Dios no está encadenada y que es como el rayo de sol que siempre me iluminó "para ir recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia; ella fue la luz que puso en mí la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento, y aunque muchas veces fue como la voz que clama en el desierto" (cfr. homilía 23 de marzo de 1980), pero mi voz resonó en nombre de aquellos que nunca fueron escuchados, que nunca tuvieron voz, "porque nada hay tan importante para la Iglesia como la vida humana, como la persona humana, sobre todo la persona de los pobres y oprimidos, que además de seres humanos son seres divinos, por cuanto dijo Jesús que todo lo que con ellos se hace, Él lo recibe como hecho a Él, porque son hechos que tocan al corazón mismo de Dios" (cfr. homilía 16 de marzo 1980). Fue en este contexto donde debí vivir el ministerio episcopal, en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios y, por encima de todo opté por ser fiel a Dios y a mi pueblo.

Dios fue mi único confidente, en Él encontré siempre serenidad para mi alma y la paz que mi corazón necesitaba para seguir predicando según su corazón, me dejé guiar por sus inspiraciones porque la sanidad siempre fue mi meta. Y fue en ese sendero donde un día Dios me sorprendió con el don del martirio y, en su infinito amor transformó mi vida en una hostia viva y me unió a su Hijo en la cruz.

Yo solo quise ser un obispo con olor a oveja, como el buen pastor nunca pensé en el honor de los altares, fue mi querido y fiel amigo monseñor Rivera Damas quien pensó que mi humilde testimonio de vida podría servir de inspiración para todos ustedes y entonces decidió introducir la causa de canonización por vía del martirio. La canonización no me va a añadir gloria alguna delante de Dios. Con ella, la Iglesia no me está premiando o haciéndome justicia. La canonización es para ustedes, son ustedes los destinatarios y los beneficiarios. Con ella la Iglesia quiere proponer continuamente nuevos modelos de santidad, capaces de ayudarles a interpretar en cualquier condición de vida que sí se puede ser santos en medio del mundo y de circunstancias históricas concretas viviendo con un corazón dócil el mensaje evangélico. Así, pues, con san Pablo VI, con mis otros cinco compañeros de canonización y conmigo, la Iglesia quiere proponerles prototipos creativos de formas de santidad en la historia. El papa Francisco puede ayudarlos a comprender como vivir la propia santificación en el mundo contemporáneo con su Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, por favor léanla.

Muchas cosas pueden ser importantes en la vida, pero dos son prioritarias y absolutas, la primera, amar a Dios con todo el corazón y fortalecer ese amor con una nutrida vida espiritual, manteniendo siempre una sintonía particular y profunda con Cristo, el buen pastor, a través de la liturgia, la oración personal, el temor de vida y la práctica de las virtudes cristiana, tomando la cruz de cada día para caminar con él hacia la casa del Padre. La segunda, el amor al prójimo especialmente en los pobres y desposeídos, incluso poniendo en riesgo la propia seguridad y la vida. Sean siempre obedientes a la voluntad de Dios con delicada docilidad a sus inspiraciones para vivirlas según el corazón de Dios.

Que el Espíritu Santo los conduzca a vivir la centralidad del señorío de Jesús, en Él puse yo toda mi confianza y hundí en sus raíces mi vida. Yo he sido solo un servidor fiel; quiero llevarlos a Él porque deseo que, desde Él juntos, ustedes y yo, con nuestra fe y el evangelio y llevados de la mano de nuestra Iglesia construyamos un mundo nuevo, quizás mejor, un nuevo El Salvador, justo, fraterno y solidario. Así sea.