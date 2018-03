Algunos diputados ya deberían estar jubilados

Lee también

Como ya se está comentando la nueva elección de los nuevos “padres de la patria”, deberían jubilarse los que ya tienen 30 y más años de cuidar sus curules; entre algunos recordamos a doña Carmen Elena Calderón de Escalón; Francisco Merino; Rafael Machuca; Donato Vaquerano; Rodolfo Parker y otros más que ya están inventariados en la Asamblea Legislativa y es necesario que les den oportunidades por ser fieles a sus partidos.Cabe felicitar al nuevo presidente, Guillermo Gallegos, que inició su mandato suspendiendo los “modestos almuerzos”, que ya estaban acostumbrados; así mismo ya no hubo regalitos navideños, lo que no les pareció mucho fue la suspensión del seguro médico que ya los tenía acostumbrados que por un dolorcito de cabeza o de muelas hacían uso del seguro; pero según protestas volvieron a rehabilitarlo, pues no les pareció visitar como enfermos comunes el hospital del ISSS; nos hubiera agradado mucho tener un paciente tan distinguido como es un diputado, sentado a la par, pero las dolamas continuaron en la Asamblea y volvieron a contratar el seguro privado.Otra asignatura que favorece a “los padres de la patria” es contar con dos vehículos y sus motoristas a su disposición, uno para sus compromisos privados y el otro oficial. Al mismo tiempo, felicitamos a los diputados, porque han suspendido en parte los viajes al extranjero, que de nada servían, solo de paseos y no traían nada buena para la Patria. Ser diputado es mejor que sacarse la lotería.