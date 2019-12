Algunos temas sobre las pensiones (1)

La gran mayoría de fondos históricamente en el mundo han funcionado o funcionan en ese sistema, que con las excepciones de países muy ricos, solidarios, no han cumplido.

En general los sistemas de pensiones enfrentan un fenómeno que no estaba presente en su diseño, los promedios de vida han aumentado en los últimos 20 años, y las pensiones calculadas para retiros a los 55 años para poner un ejemplo, no son suficientes para ciudadanos que viven 15 ó 20 años más que lo esperado según las estadísticas a su creación. El jubilado enfrenta las opciones de seguir trabajan o y aportando, de recibir su pensión y trabajar por la libre, lo que no siempre es fácil. Este fenómeno hace que cada vez sean menos los que ingresan y aportan al sistema y sean más los que demandan retiro, simple matemática. El dinero no alcanza aunque no se lo roben.

El El Salvador y muchos países, los gobiernos irresponsablemente, al necesitar liquidez, han metido la mano en el dinero de los cotizantes y lo han usado para otros fines, fraudulentamente en esencia aunque no siempre violando la ley, si esta no mandaba poner a buen recaudo, con candados eficaces, los aportes de los cotizantes : empleados y patronos. Aquí "tronaron" los fondos del INPEP, ISSS, IPSFA y otros menores.

Hace más de una década se estableció el sistema privado de pensiones, en el cual los aportes del ciudadano y su patrón entran a una cuenta individual de la cual el cotizante es el propietario, los fondos son manejados por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que bajo estricta supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR, d invierten en instrumento seguros, generalmente de renta fija y muy bajo riesgo, lógicamente de bajo rendimiento. Supervisan en que invierten y que no le den mal uso ni les pongan mano encima.

La gran aberración se dio en el gobierno del ahora prisionero Sr Saca, en que se creó un Fideicomiso para fondear al gobierno, en el que las AFP tuvieron que invertir mandatoriamente, en el cual los fondos devengaban un interés levemente superior al 1%, una salvajada que siguió vigente y aumentó en los gobiernos del fugitivo Sr Funes y de Sánchez Cerén. Al mismo tiempo el gobierno emitía deuda en los llamados eurobonos, que se colocaron entre 7 y 8% como promedio.

El estado a través del gobierno le robó a los cotizantes del sistema de AFP (de quien es el dinero) entre $3.500 y $5.000 millones de dólares dependiendo de como se haga el cálculo de posibles inversiones. El robo del siglo.

La Corte Suprema obligó a que se hiciera una Reforma de Pensiones a partir de octubre 2017, ahora el Fideicomiso paga cerca del 6%, $5 mil de sus $8mil millones. El ácido lo siente la hacienda pública que medró por años de los fondos.

Una salida práctica es terminarse la obligatoriedad del Fideicomiso gradualmente y que el gobierno emita unos $1.500 millones de eurobonos a10 o más años, buscando tasa cerca de 4%, con lo que tendría un ahorro importante en el presupuesto y le ayudaría a bajar el crítico déficit fiscal que es la nota disonante del momento.

Seguiremos tratando más de este tema, no muy bien conocido, que políticos utilizan para propuestas demagógicas dañinas.