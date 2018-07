Alianza por Un Nuevo País, movimiento esperanzador

La Alianza por Un Nuevo País, ARENA, PCN y PDC, con Carlos Calleja, exitoso empresario, humilde, carismático y abierto, y Carmen Aída Lazo, joven académica brillante, sensible y crítica de los partidos políticos actuales, se arma una formidable alianza electoral. Carlos ofreció servir de puente entre ideologías y generaciones, hay esperanza.

Esto parece un movimiento estratégico muy bien calculado por los partidos, que con sus votos propios tienen un caudal importante para ganar la presidencia de la república y con lo que pueda añadir Carlos Calleja con su carisma y estilo sencillo, humilde y cercano a la gente y los muchos votos de un sector diferente que puede atraer Carmen Aída, brillante académica joven de clase media que pronostica atraerá el voto menos cercano a ARENA y a los jóvenes escépticos y críticos del sistema político como ella. Todos juntos se convierten en una formidable fuerza electoral y al mismo tiempo adquieren compromiso irrenunciable con la ciudadanía, de hacer política diferente si llegan a la presidencia.

El discurso de Carlos enfatizó las prioridades que ha venido mencionando en su campaña, con un tono francamente sorprendente, relajado pero serio, no el tono de caudillo en plaza, a lo que nos han tenido acostumbrados los políticos, varios actuales y expresidente que saqueó el país y está prófugo de la justicia, grandilocuente y falso.

Carlos se refirió a los problemas que enfrentamos con la óptica de un empresario, sensibilidad social y con la credibilidad que le da una trayectoria empresarial en donde vive cumpliendo metas y siendo sometido a evaluaciones, por méritos, no por simpatías ni linaje, así es el modo empresarial actual de las familias exitosas, si los descendientes no rinden en el negocio, contratan a los mejores talentos del mercado para llevarlo adelante, una práctica cada vez más difundida entre las familias más pudientes de América Latina.

Carlos se refirió a los grandes problemas que enfrentará, la reactivación de la economía, las fuentes de empleo, la disminución de la pobreza y la inequidad. El combate a la violencia con énfasis en la prevención y rehabilitación, que es lo que ha probado funcionar en las ciudades de países que lo han resuelto con éxito.

Asimismo ofreció algo que han dicho otros y que hay que tomarle la palabra y exigírselo, que no le temblará la mano para perseguir la corrupción de donde provenga (aquí me recuerda una cita de un filósofo famoso: "si vas a combatir la corrupción debes estar dispuesto a meter preso a tu amigo y a tu hermano") y eso es lo que percibí en las palabras de Carlos y en su entonación firme. "Con Carmen Aída estamos dispuestos a rodearnos de la mejor gente para llevar a cabo estas formidables tareas".

Ciertamente ambos conocen de temas económicos y de este lado, en la derecha es más fácil encontrar perfiles adecuados para llevar a cabo las acciones necesarias: atraer inversión, generar empleos y suprimir tantas molestas e inservibles trabas que los últimos dos gobiernos han ido implementando.

Por ello inversionistas extranjeros vienen y no les gusta lo que ven, el costo y la dificultad de hacer negocios en El Salvador es mucho mayor, que en toda C. A. Nicaragua ya no cuenta.

Muy esperanzador, ofreció ser puente entre ideologías y generaciones, un discurso conciliador que necesitamos, la polarización nos mata. Hay esperanza.