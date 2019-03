Alimenta a las masas

Y esto, que vale para el nivel personal, muchas, muchas veces se reproduce entre aquellos que dirigen la nación. Cuando un gobernante tiene ante sí los grandes retos que debemos enfrentar como sociedad prefiere hacer cosas que despierten aplausos o signos de asentimiento entre organismos internacionales.

Pero hay que reconocerlo, hay retos que, siendo pragmáticos, superan a una generación, ya sea porque no están las condiciones sociales o técnicas para lograrlo (hace 142 años, cuando Julio Verne escribió "De la Tierra a la Luna", un viaje de tal naturaleza no era más que un sueño que se cumpliría casi un siglo después, gracias a que sí habían condiciones para hacerlo). Lo que me resisto a creer es que no podamos resolver, como sociedad, el tema de la inseguridad. Es un fenómeno que está lejos de resolverse, aunque tengamos avances y estemos, sinceramente, mejor que hace cinco años. Pero que existan semanas como la que acaba de pasar (en la que asesinaron a varios estudiantes, incluyendo una niña de 12 o 13 años) es algo que desalienta.

Y frustra más cuando vemos al liderazgo nacional debatir sobre la administración misma del Estado, del protocolo de la toma de posesión y no sobre cómo enfrentar la muerte de nuestros jóvenes. Sé que para el presidente electo es importante crear su propia fuerza en el Legislativo y en el resto del Estado, que por eso trabaja en minar las bases de los grandes partidos tradicionales (los que, dicho sea de paso, caen con tanta facilidad en una estrategia de desgaste… una y otra vez), pero también va siendo hora de ver más acciones que tuitazos.

"Pan y circo", decían los romanos. Y ahora con la mercadotecnia política y las redes sociales se venden sueños, aspiraciones y percepciones que no hacen más que alimentar a las masas, de plantar la sensación de que vamos hacia un verdadero cambio. Tantas expectativas tienen un costo. Están dibujando los retos a los que nos enfrentaremos los próximos cinco años. Y ojalá tengamos éxito en enfrentarlos y no caer en la tentación de posponer, porque nos asusta su magnitud.