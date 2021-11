Allí está el resultado

Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) anunciaron 11,500 cupos para el nuevo ingreso de 2022. La Facultad Multidisciplinaria de Oriente examinó a 3,547 alumnos para el nuevo ingreso. Y falta conocer lo que acontece en las Facultades Multidisciplinarias de Occidente y de la Paracentral.

En la UES a nivel central, aplicaron 25,000 aspirantes. En la UES a nivel central, se examinaron 24,273 aspirantes. La UES a nivel central tiene 11,500 cupos para nuevo ingreso, esto representa el 19 % de la matrícula que registran. La UES a nivel central pudo llenar 1,239 cupos de ingreso 2022 con alumnos que aprobaron el examen de admisión. La UES a nivel central se quedó con el 89 % de los cupos disponibles porque los aspirantes no dieron el ancho. Dicen que van a flexibilizar. En la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, de 3,547 aspirantes que se sometieron al proceso de evaluación solo el 3 % tuvo buen desempeño en la prueba de admisión.

Parto de suponer que en la Universidad de El Salvador y en las Multidisciplinarias regionales tienen un cuerpo docente y directivo de alta calidad, con realismo y con responsabilidad. Parto de suponer que el proceso de evaluación y selección ha sido diseñado cuidando las exigencias académicas mínimas del nivel superior de estudios con el equilibrio necesario ante las debilidades del sistema educativo en el nivel medio. Parto de suponer que las pruebas son realistas y que tienen diferencias sustanciales a las que tienen universidades reconocidas en otras latitudes.

La UES se quedará con cupos libres. Y esto es mejor que llenarlos con notas de 1. Si tan mala es la situación, sugiero que diseñen un año de curso propedéutico con tres áreas de formación, la comunicación oral y escrita, la lógica matemática y el uso de tecnología. Si los aspirantes quieren estudiar y tener perspectiva de inserción en el mercado laboral, se debe asegurar que tienen las competencias mínimas indispensables.

Indudablemente la aspiración de las familias y de los estudiantes es la de continuar estudios superiores. Se ven graduados en disciplinas de su interés, sin embargo, cuando se gradúan de educación media y quieren someterse al proceso de evaluación para educación superior las deficiencias en la formación básica y media se hacen evidentes. Los jóvenes aspirantes tienen que asumir las consecuencias de su mala formación. Y la mala formación es consecuencia de la calidad del sistema educativo. Y la calidad del sistema educativo depende de los docentes.

Todos los niños y las niñas tienen la misma potencialidad. La desarrollan si están dentro de un ambiente favorable al aprendizaje, se desarrollan si la expectativa de su desempeño es positiva. Se desarrollan si maestros y maestras les motivan para que desarrollen al máximo sus talentos. En otras latitudes, con realismo afirman que no hay niños o niñas malos para el estudio, hay profesores y profesoras deficientes.

Hay 10,260 y más casos de reprobación en el examen de admisión de la UES. Esto debe servir para tomar conciencia sobre la necesidad impostergable de hacer cambios sustanciales en la formación, evaluación y contratación de los agentes promotores de la educación, los maestros y maestras. Hay 23,034 casos que no pasaron el examen de admisión en la universidad pública del país. Con los resultados no dudo que hay frustración y autoestima lacerada. No se vale engañar y mucho menos, autoengañarse. Los sindicatos se han pronunciado sobre la realidad. Voluntad, decisión y acompañamiento son indispensables para un cambio profundo.