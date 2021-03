Alto a la violencia contra la mujer

El 8 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer. Esa fecha resalta la necesidad de prevenir todo tipo de manifestaciones de violencia, estereotipos y estigmas en contra la mujer y proteger sus derechos. Esa semana coincidió con la captura de un individuo que emitió por medio de redes sociales y de forma personal una serie de agresiones, expresiones de violencia, acoso político y apologías de delitos en contra de unas candidatas a diputadas. No es la primera ocasión que sucede. De hecho, hay un candidato a diputado que está en estos momentos con medidas cautelares y procesado en un juzgado "especializado para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres" por haber emitido insultos, acoso y violencia contra otra candidata.

Fuera de la condena enérgica que el Centro de Estudios Jurídicos manifiesta a cualquier forma de violencia contra la mujer sea verbal, no verbal, física, psicológica y cometida por cualquier medio, como el uso de tecnologías de la información o redes sociales, independientemente de su condición social o económica o si es o no candidata política. Es relevante que la Fiscalía y las juezas especializadas investiguen los patrones de violencia contra la mujer realizados por medio de redes sociales o medios de comunicación. Deben investigar si es una violencia realizada o impulsada por agentes estatales, paraestatales o financiados con fondos públicos.

Es necesario investigar si no se trata de agrupaciones ilícitas que tienen el objetivo de fomentar un terrorismo contra mujeres que ejercen sus derechos políticos, periodistas, y en general, contra cualquier persona que piense diferente al gobierno de turno. Estos ataques tienen más de 20 meses y ninguna autoridad se había manifestado antes. La violencia ha generado una situación permanente y sistemática de violación a los derechos humanos.

Llama la atención que los agentes policiales que presenciaron el acoso y violencia en contra de las candidatas a diputadas a la vista de todo el mundo no hicieron nada. No realizaron ninguna captura en el período de flagrancia. Solo puede pasar si no tienen claridad de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Especialmente cuando en la misma PNC han ocurrido feminicidios de agentes policiales cometidas por sus colegas, cónyuges o compañeros de vida que también son policías.

Las instituciones del Estado deben parar esta violencia y conductas de odio hacia lo femenino (misoginia). Las mujeres tienen derecho a que se les respete su vida, integridad, libertad y seguridad personal, a la igualdad de protección a la ley, a la libertad de asociación y a participar en cargos públicos, entre varios derechos. Las mujeres tienen el derecho de acudir a cualquier institución del Estado para realizar denuncias contra sus agresores y tiene el derecho de recibir la atención oportuna y de calidad de una manera rápida y efectiva.