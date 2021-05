Amar a un Dios que trabaja

Ayer se festejó mundialmente el día del trabajador. Algunos lo han hecho protestando y otros reflexionando sobre la importancia de este valor como un derecho humano básico para ser felices, cambiar el mundo y conseguir prosperidad personal y familiar.

Abonando a la conversación acerca de la necesidad de crear mayores fuentes de empleos de calidad como instrumento efectivo para crear riqueza para la sociedad, me gustaría aportar desde una perspectiva espiritual, reflexionando acerca del enfoque positivo que hay en la Biblia sobre el trabajo.

Si nos ponemos a pensar que Cristo (el Hijo de Dios hecho humano según el cristianismo) pasó 30 años trabajando como artesano según se deriva en el Nuevo Testamento (porque su padre adoptivo, San José, también lo era), se podría llegar a la conclusión que Dios quiso asumir el valor del trabajo como una realidad a realizarse de la mejor manera y digna de ser amada por cada individuo. Y la verdad es que, si leemos el Antiguo Testamento, Dios hizo la creación en 6 días y al 7 dice la Escritura que descansó... Por lo tanto, Su Hijo, Jesús, enseña en el Nuevo Testamento que al pasar trabajando en su taller de artesano por 30 años dio el mensaje que hacerlo era tan importante como sus tres años de vida pública dando a conocer su mensaje de amor. Que más bien son complementarios. ¡Qué hermoso es amar a un Dios que se afana, al igual que la mayor parte de la gente que pasa su vida realizando un trabajo!

No es ajeno tampoco a cada buen salvadoreño el deseo de mejorar y perfeccionarse tanto en su vida profesional como en su vida social y familiar porque está en la naturaleza humana el deseo de perfeccionarse trabajando, ya que las personas están llamadas a "Hacer el Bien y hacerlo bien", según la ética clásica de los griegos.

Efectivamente, existe algo escondido y extraordinariamente en las tareas que realizamos todos los días, tanto en el trabajo fuera de la casa como dentro en el hogar, que nos permite construir una mejor versión de nosotros mismos.

Esto mismo explicaba en su mensaje desde el 2 de octubre de 1928 el fundador del Opus Dei, San Josemaría Escrivá de Balaguer, y que luego se fue transmitiendo a todos los rincones del mundo hasta su muerte el 26 de junio de 1975: "Lo he enseñado constantemente con palabras de la Escritura Santa: el mundo no es malo, porque ha salido de las manos de Dios, porque es criatura suya, porque Yaveh lo miró y vio que era bueno (Gen 1, 7 y ss.)... No lo dudéis, hijos míos: cualquier modo de evasión de las honestas realidades diarias es para vosotros, hombres y mujeres del mundo, cosa opuesta a la voluntad de Dios. Por el contrario, debéis comprender ahora, con una nueva claridad, que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien: hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir... A ese Dios invisible, lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. No hay otro camino, hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca". Homilía "Amar al mundo apasionadamente". https://www.escrivaobras.org/book/conversaciones-punto-114.htm

Todos están incluidos: quienes hacen tareas de cuidado, los obreros; emprendedores; dirigentes de empresas; los independientes. Es decir, toda actividad que sea una "noble tarea creativa".