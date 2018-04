Analicemos las nuevas causales del aborto

Escritora y conferencistaHemos visto que las cuatro causales originales no tuvieron eco en la Asamblea, y es por esto que astutamente, ingeniosamente y manipuladoramente han cambiado la escritura de las leyes hacia solo dos. Déjame aclarar que no soy ni médico, ni abogado, pero como ciudadana me permito interpretar la manipulación extrema con gran preocupación.

La primera dice así:

Art. 133- No es punible:

3. La interrupción (terminación) del embarazo, realizado con el consentimiento informado (¿a qué se refieren por consentimiento informado? Clarifiquémoslo) de la mujer, con el propósito de salvar la vida y preservar la salud de la mujer gestante, previo dictamen médico con base en normas, protocolo y guías del Ministerio de Salud.

Según el Colegio Médico no existe necesidad alguna de aprobar esta ley, ya que los médicos tienen TODA LA AUTORIZACIÓN MORAL, ÉTICA Y PROFESIONAL para preservar AMBAS VIDAS en estado de salud, según lo publicado en su página oficial que dicta así:

Numeral 3- “No existe una situación en la práctica médica actual donde la vida humana debe ser INTENCIONALMENTE destruida por medio del aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Un médico deberá hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos, jamás debe intentar la muerte directa de alguno de ellos”.

Y los cirujanos pediatras añaden lo siguiente:

La atención de casos complejos, urgencias médicas y dilemas éticos, debe ser buscando el bien mayor, que es la vida del binomio madre e hijo cuya vida está en peligro, acompañado de una praxis médica integral, pero no la aplicación del aborto como terapia.

La segunda causal dice:

4. La interrupción (terminación) del embarazo dentro de las doce semanas, realizado por facultativo, con consentimiento de la menor de edad, en los casos de violación y estupro, con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

Definamos estupro (según el diccionario).

m. der. Delito que comete el adulto que abusa sexualmente de un menor usando la confianza que este le tiene o el engaño.

Es decir, se le da autorización a los violadores y abusadores para que puedan seguir con sus atrocidades sexuales.

Yo quisiera saber cuántas menores de edad le confiesan a sus padres que han sido violadas y embarazadas en las primeras 12 semanas, pese a las amenazas comunes que usa el violador que les dice que las va a matar a ellas o a sus padres. Que nos muestren nombres y casos para saber si son miles de niñas que aplican a esta falsa verdad. Igualmente NO ESTOY DE ACUERDO EN NINGUNO DE LOS CASOS.

Bien dicen los cirujanos pediatras en su comunicado:

Vale la pena defender al ser humano, aunque sus características físicas y mentales no sean las mismas que el común de la humanidad, los derechos no dependen de la edad, perfección física del cuerpo o del nivel de inteligencia, sino de ser humanos.

Las leyes deberían ser dictadas para castigar a los violadores.

¿Qué debería dictar la ley? CASTIGO para el violador y obligación de mantener a ese bebé de por vida.

DESPIERTEN, DIPUTADOS, USTEDES REPRESENTAN A LA MAYORÍA DEL PUEBLO.

Envía tu historia a [email protected] si decidiste por la vida.