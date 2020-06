Animémonos a impulsar en todos los ámbitos de la vida nacional un verdadero progreso, sin retrancas regresivas y sin frenos autolimitantes

El tema específico del progreso estuvo durante largo tiempo encajonado en las reductivas visiones ideológicas que se radicalizaron al máximo allá a comienzos del siglo XX, cuando la izquierda y la derecha del espectro político asumieron categoría de trincheras. Eso se pronunció aún más al darse el desenlace de la tristemente célebre Segunda Guerra Mundial, del cual surgieron dos fortalezas contrapuestas –los Estados Unidos de América y la Unión Soviética–, que paradójicamente habían sido aliadas en la lucha armada contra el salvajismo nazi, que se proponía poner de rodillas al mundo en proyección indefinida. Llegó 1945, y las dos grandes potencias que dominaban el escenario entraron en otra forma de contienda, que se conoció como Guerra Fría. Pero la realidad tiene sus propias rutas, y así llegó el desenlace en 1989, cuando la Unión Soviética implosionó. Cualquiera hubiera pensado que Estados Unidos se quedaría con todo el poder; pero lejos de eso, lo que vino fue un derrape hasta la globalización, que es en lo que hoy estamos.

Y puestos en este punto, ya no se trata de dos en la cama sino de todos en el suelo, como ha venido a graficar con dramatismo extremo la pandemia del coronavirus, que parece un alevoso agente de los nuevos tiempos. Desde aquí, pues, tenemos no sólo que reconocer el presente y visualizar el futuro, sino sobre todo tratar en serio y con la efectividad debida los distintos mecanismos de avance que se nos abren y se nos imponen. Es entonces cuando la noción actualizada de progreso toma el protagonismo que le corresponde. Quedemos perfectamente claros en que el progreso que el presente demanda y habilita ya no puede estar encerrado en cápsulas artificiales, sean ideológicas o personalistas. En la actualidad dinámica de esta hora, el progreso es una cartera de opciones puestas cotidianamente al día, lo cual constituye una novedad auténticamente progresista.

En el específico y característico caso salvadoreño, lo que tenemos entre manos es un desafío de aperturas que, como tal, no se ha dado en ningún momento del pasado. Y la primera de tales aperturas va íntimamente vinculada con el autorreconocimiento de lo que somos y de lo que podemos. Y es que el progreso, ubicado en su verdadero ser, no es simplemente ir a buscar cosas hacia afuera, sino identificarlas expansivamente desde adentro. En esto los salvadoreños nos hemos quedado cortos siempre, por una atávica tendencia a poner lo propio por debajo de lo ajeno. La globalización nos ha traído, entonces, un aporte de apertura de horizontes que son más hacia nuestro interior que hacia los distintos exteriores, precisamente para abrirnos al mundo cuando más lo necesitamos.

Y es que tenemos que tomar debida conciencia de que las opciones y oportunidades de progreso a las que ahora podemos acceder se hallan en el mismo plano de las que pueden corresponder a todos los otros actores presentes en el mapamundi. Tenemos y seguiremos teniendo limitaciones, por supuesto, pero ya no son como las que existían cuando éramos formas invisibles dentro de una "zona de influencia", como se les llamó durante la bipolaridad. En estos días nos hemos convertido todos en sujetos visibles e identificables, y por consiguiente crece la responsabilidad de progresar hasta donde nos den las fuerzas y la decisión de activarlas a tono con los momentos sucesivos. Es lo que podríamos llamar simbólicamente "transformación millennial".

Las retrancas regresivas y los frenos autolimitantes son ya piezas de museo marginal. Siempre habrá quienes quieran mantenerlos disponibles, porque nunca faltan los nostálgicos de la inviabilidad aprovechable; pero lo que vemos y sentimos por doquier, y desde luego en nuestro dinámico ambiente, es una especie de renacer novedoso, un tanto turbulento y por eso inquietante, de las posibilidades de salir adelante desde un presente necesitado de grandes renovaciones hacia un futuro marcado por los signos de la fervorosa creatividad. Y así vamos todos sobre un puente colgante hacia un horizonte volador.

Estamos en 2020, cifra que despierta profecías y desenfunda fantasías; pero lo mejor es que ese horizonte volador del que acabamos de hacer mención amanece todos días frente a nuestra ventana. Y ahí se pintan, al aire libre, los colores del progreso que nos invita a salir a la intemperie de las nuevas realidades. No es hora de quedarse en casa como los ermitaños de la antigua modernidad: es hora de reconciliarse con el aire libre, que es donde circulan los alientos atávicos del ser en movimiento.