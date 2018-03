Aniversario de Oro de ASIMEI

Lee también

En marzo de 1992, fui designado para dar el discurso en la ceremonia de celebración de su 25.º aniversario. Relaté los orígenes de ASIMEI, desde intercambios de ideas con dos amigos cercanos en 1965 hasta una reunión decisiva de principios de noviembre de 1966 a la que habíamos invitado a otros profesionales, pero a la que solo asistimos los mismos mosqueteros. El desánimo lo superamos después de varios minutos y fuimos a visitar a su casa a otro amigo que a instancias nuestras resultó ser el primer presidente de la asociación; a partir de ahí la idea comenzó a materializarse y cincuenta años después podemos con gran satisfacción celebrar este aniversario.La fundación de ASIMEI en 1967 contribuyó a que las tres disciplinas así agrupadas echaran firmes raíces. ASIMEI apoyó con ingenieros mecánicos y electricistas el desarrollo de varias especialidades incluyendo la geotermia, en la que El Salvador era con México líder en Latinoamérica, hubo avances en otras especialidades como Análisis de Vibraciones, Seguridad Industrial, se fundó la Asociación Salvadoreña de Energía Solar, se completó el más grande diseño institucional de energía solar en Latinoamérica (Hospital Regional de San Miguel), se introdujeron las primeras microcomputadoras para aplicación contable, y gracias a dos plantas de Texas Instruments, hubo un repunte de la ingeniería electrónica. A su vez la ingeniería industrial contribuyó a hacer más eficiente la administración y ejecución de proyectos y procesos.Vino después la intensa década de los setenta, conocidas falencias políticas, sociales y económicas dieron espacio a líderes de masas, cuando manifestaciones enormes y hechos de violencia cotidiana paralizaban el país. Como una medida desesperada, a finales de dicha década surgió un nuevo gobierno que liquidó las dictaduras militares pero resultó en un interludio de apenas tres meses, en el que participamos varios Asimeístas que en los primeros meses de 1980, al esfumarse el sueño de cambios, tuvimos que exiliarnos. A partir de ahí, el país vivió una noche tétrica, estallaron las matanzas y los valores se derrumbaron; era la época de los “hombres violentos”; la corrupción y la mediocridad se entronizaron. Siguieron abandonando el país otros profesionales, y varios socios de ASIMEI fueron asesinados, incluyendo un miembro fundador, el Ing. Félix Ulloa, entonces rector de la Universidad de El Salvador.La celebración del 25.º aniversario se hizo en marzo de 1992, pocas semanas después del Acuerdo de Paz, estábamos eufóricos y textualmente decía en mi discurso: “Ya casi alcanzamos la luz al final del túnel, la época de los Hombres de Acción ya llega, en la que brillará el amor del salvadoreño por el trabajo”. Hice un llamado para que el nuevo El Salvador a partir del Acuerdo de Paz diera por fin el salto al desarrollo en todos los órdenes, dirigido por Hombres de Acción; señalé que para eso era imperativo que trabajáramos en función nacional a fin de que desaparecieran la corrupción, la mediocridad y la desigualdad que habían propiciado el conflicto, y que era vital una amplia participación ciudadana para refrescar el panorama político.Después de otros 25 años pareciera que tales llamados no fueron escuchados, pero el combate a la corrupción y mediocridad ya comenzó y no debe parar; mientras tanto ASIMEI puede satisfecha mirar hacia atrás “la senda que no se volverá a caminar. Caminante, no hay camino...”.