Año nuevo, vida nueva

Realmente es un eslogan, pero es imperativo para todos, pues de otra manera nos hundimos, nos acabamos infructuosamente y perdemos el rumbo de la sencillez y complejidad del arte de vivir... Hace un año, talvez derrumbados por la pobreza, el desempleo, los desengaños, las deudas, las enfermedades, etcétera; después de llorar amargamente, como un semidesplumado y chamuscado Ave Fénix, cruzando las patas de debilidad, de susto y de desencanto, casi a la fuerza, a contragolpe nos erguimos, nos secamos las lágrimas, nos apretamos el plexo solar que dolía de hambre, y aunque fuera como espectros continuamos viviendo, proyectando ¡a fuerza! el deseo vehemente de salir adelante y decidimos participar en la vida, pues no había de otra.

¡Parece que olvidamos lo mucho que valemos y pesamos como personas, pues adentro de esta materia se anida el Poder Superior, el que sí puede, el que impele, acuerpa, acompaña y realiza; y empalmados con Él nadie nos puede detener ni estorbar! ¡Y pobrecitos los "poderosos" y los "fuertes", que creen que los pobres y débiles somos nosotros!

Y aquí vamos: otro año se ha ido para jamás volver, nomás rubricó la experiencia, englobó buenas, mediocres y malas; talvez sufrimos desprecios, traiciones y humillaciones; quizás fuimos los villanos y pusimos nuestra cochina bota sobre el cuello del débil; a veces damos y a veces recibimos, no siempre somos buenos ni siempre somos malos, somos imperfectos; pero como es fuerza continuar viviendo para evolucionar a través de los sufrimientos, el perdón, el amor y el servicio, seguimos nuestro horizonte, que en esta coyuntura está en 2020. Si lo que padecimos fue producto de nuestras obras, bien merecido lo tuvimos, y si fuimos castigados, gracias a Dios y a la vida por haber quedado a escuadra con eso (ya vendrá el consuelo y la reivindicación); pero si padecimos injustamente, y somos personas acompañadas de aquel Poder Superior antes mencionado, no queda más que llorar y elevar a Él nuestra causa, y sentarnos en la mejor butaca de la vida para ver los desenlaces que Él hace.

Si en 2019 no vimos la nuestra, si todo salió al revés, debemos autoevaluarnos y encontrar nuestras debilidades. ¡Y al toro bravo, los cuernos; que nadie nos asuste con el petate del muerto; y sobre el muerto, las coronas!... Ya basta de conmiserarnos y decirnos "ni valgo, ni puedo nada, todo me sale mal, solo otros triunfan"... ¡Claro que podemos, mesuradamente, correctamente, honradamente, sin atropellar a otros ni arrebatar, con mucho trabajo, ofreciendo los frutos de nuestro trabajo, cuidando que no nos arrebaten nuestros laureles y saluden con sombrero ajeno... Hacer equipo con nuestro Ser Superior demandará mucho tacto, sabiduría, oportunidad, hablar cuando sea necesario y callar la mayoría de las veces; pero tener siempre un sueño alto y bonito por el cual luchar. Los fines de año e inicio del nuevo son propicios para formularnos propósitos, por ejemplo: esta bebedera de guaro la voy a parar, estos endeudamientos los reduciré, esta relación perniciosa la cortaré, esta manera de responder la voy a moderar, completaré mi carrera, voy a ahorrar aunque sea un poquito, voy a ponerme a cuentas con el Señor, etcétera. Si así pensamos y decidimos, nomás pidamos acompañamiento de Aquel que todo lo puede, para que nos fortalezca y nos apadrine en tan nobles propósitos. ¡Muchas bendiciones en 2020!