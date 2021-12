Anotaciones 2021

Buen puntaje. La última encuesta de LPG Datos pone en evidencia que el actual presidente del Órgano Ejecutivo continúa con la aceptación de la gente. Ocho de cada diez encuestados aprueban su gestión. Como cualquier persona informada, se reconoce la organización en el sistema de vacunación para enfrentar el covid-19 y sobre todo, la entrega de alimentos y subsidios generalizados para paliar la crisis. Todo esto ha salido de reorientación de recursos presupuestarios y de préstamos internacionales que a futuro, tendremos que pagar. Nada es gratis.

Brecha digital. Con optimismo se conoció la aprobación del préstamo para reducir la brecha digital en los niños y niñas escolarizados. Es una realidad que la carencia de dispositivos y de conectividad les margina del proceso educativo. Es una realidad que el costo que deben asumir las familias para enfrentar la virtualidad en la educación tiene impacto en el presupuesto familiar. Esto se ha dicho una y otra vez. Sin embargo, la prioridad no son los niños-niñas ni adolescentes. Los recursos financieros, que inicialmente tuvieron un propósito estratégico, se reorientaron al pago de deuda. ¡Vaya decisión!

Esperan con ilusión. Se cuestiona esa decisión de mantener y profundizar la brecha digital, porque los estudiantes están a la espera de recibir sus dispositivos tecnológicos. Reunidos en grupos de 15 o 20 estudiantes de centros educativos públicos, es imposible no preguntar si ya tienen su computadora. Estimo que 4 de 10 respondieron que ya la tienen. El resto, con paciencia, está a la espera de ser convocado al centro escolar y ser fotografiado con su computadora para volver a casa a la espera de las sesiones de trabajo. ¿Se cumplirá con lo anunciado?

El mantenimiento vial. Por varios meses la carretera del Litoral estuvo siendo intervenida desde el cruce de Sonsonate y supongo, hasta La Libertad. Los 25 kilómetros que recorrí están nítidos y a la espera de los camiones cañeros que, sobrecargados, las dejan en condiciones cuestionables. Mientras dure es imposible no reconocer la obra bien señalizada. Sin embargo, la perspectiva es poco alentadora. Ya nos enteramos de los problemas de financiamiento que tendrá FOVIAL a partir de 2022 y de la confianza en la voluntad de los ciudadanos para infringir la ley. Así las cosas, mientras esté nítida y señalizada esa carretera con alto volumen de tráfico pesado, hay que disfrutarla.

Imposible esperar que cambien su misión. Durante esta gestión presidencial hay incuestionables comentarios, declaraciones y presiones que hacen evidente lo molesto que le resulta el periodismo independiente a sus propósitos. Desde casa presidencial se ha montado un aparataje que busca controlar hasta el último detalle para mantener la imagen y la aceptación del presidente. Han sido efectivos y esto se refleja en la reciente encuesta de LPG Datos. Sin embargo, nuestra democracia y la del mundo entero exige de una práctica periodística comprometida con el bien común, con la defensa de los derechos humanos y institucionalidad. No tenemos y nunca tendremos los funcionarios perfectos. Imposible. Pero los que estén dispuestos a asumir cargos y responsabilidades en el sector público son, tal como dice su cargo, funcionarios del y para el público. Son trabajadores de cara al pueblo. Hacer presión para que los periodistas se callen es pedirle al pueblo que renuncie a sus derechos.

Aunque no quieran verlo, hay descontento y frustración: Tres marchas se han organizado del 15 de septiembre a la fecha demostrando el derecho a la libre expresión. La gente viene por su propia voluntad a expresar inconformidad en temas clave. A nadie le pagan. No hay peor ciego que el que no quiere ver.