Ansiedades en la ruta de vuelta a los centros escolares

Niñas, niños y adolescentes de nuestro país esperan el regreso a clases. Con los miles de matices de cada caso, la expectativa mayoritaria del estudiantado es volver a ese espacio en que además de aprender, socializan, compiten y se nutren.

La ansiedad de la población menor de edad durante el año que cumplimos en pandemia se ha manifestado en todos los órdenes, desde el psicológico hasta el sanitario; enmedio, el menoscabo en el aprendizaje ha sido real, denominador común a públicos y privados pese al denodado esfuerzo de los docentes.

Era imposible que la aplicación de la currícula a un formato no presencial no se llevara de encuentro algunos de los objetivos específicos del educador. Ese saldo en contra del alumno no tiene que ver ni siquiera con la estrategia usada por el Ministerio de Educación, con lo irreal de la expectativa de conectividad sobre la cual se asentó la solución 2020-2021 ni con la simplificación o complejización de los contenidos. Es que simplemente, si el maestro nunca fue estudiante en línea, su comprensión acerca de la realidad diaria del educando es incompleta. Las estrategias y destrezas que debe emplear, la interacción y complicidad que necesariamente debe fomentar, no pueden ser integrales.

Así pues, a la base del regreso semipresencial a clases del venidero abril y de la estrategia subsiguiente, hay que poner un diagnóstico técnico y realista sobre qué tanto se salvó y qué tanto del contenido y de las aptitudes que los alumnos debían desarrollar se consiguió. El saldo, que será más negativo en la medida que nos acerquemos a la educación parvularia, debe encararse con honestidad ante la nación, y lanzar una política de recuperación de ese bagaje a mediano plazo.

Lastimosamente, este gobierno vive en estado de negación y le será difícil aceptar que además de la batalla perdida ante la pandemia -el país suma 100 o más casos nuevos todos los días desde el 5 de octubre-, enfrenta una crisis educativa que no se solucionará culpando a alguien. Reconocer que un enorme porcentaje de la población escolar requerirá un refuerzo, que la deserción aumentará en este quinquenio, que la modalidad virtual golpeó la seguridad alimentaria de la infancia en el área rural, sería aceptar que la entrega de las computadoras fue un show, un placebo propagandístico.

En la educación, lo importante siempre serán docentes y estudiantes, la infraestructura y las herramientas. Pasar de largo por la afectación que el lazo entre educadores y educandos ha sufrido y pretender que lo fundamental son los instrumentos sería un error, quizá más fácil de entender de un propagandista o de un político que de los pedagogos que deben dictar las decisiones en el ministerio.

Al volver del periodo vacacional, cuando algunos o talvez muchos padres de familia se resistan a pasar a la modalidad semipresencial, lo que se espera de esta cartera de Estado es que no se preste a la producción de viruta publicitaria ni a cuestionar la reticencia de su mismo personal y de las familias que no querrán enviar a niñas y niños a la escuela. Ojalá en esa inminente coyuntura, el MINED lidere con conocimiento y análisis técnico y deje de prestarse al espectáculo.