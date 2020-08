¡Ante males sin tamales refrescando historias, levantando ánimos, alma, corazón y fe!

Palabras de Dios: "Ayúdate que te ayudaré". Todos los gobiernos del planeta han emprendido la lucha contra el coronavirus, pero no se sabe si han consultado con neumólogos especialistas en enfermedades respiratorias entre los nuestros: Dr. Rolando Ramírez Rivera con posgrado en Alemania y Dr. Ricardo Peralta también con posgrado fuera del país. De no asesorarse el gobierno de Mr. Bukele con médicos especialistas en la materia quizá nunca se aplanará la curva; aunque funcionarios de organismos internacionales han dicho que el virus ha venido al mundo a quedarse para siempre. De tal manera que lo necesario es educar a nuestra gente a convivir con el virus y adoptar siempre las medidas de prevención y curación en los hospitales.

1. El ISSS ya tiene 4 meses de no atender a los pacientes de enfermedades como la diabetes y presión arterial, de riñones, de ojos y otros, demostrando con esa abstención no cumplir con los fines que le son propios. ¿Cuándo el Seguro Social seguirá las normas de antes? Los médicos del Seguro no tienen la culpa sino que la dirección y a los galenos hay que felicitarlos hoy y siempre.

2. Valga insistir en que la pandemia es, sabido por todos, más que mortal y con efectos negativos para todas las familias, lo cual demanda una inversión multimillonaria recurriéndose a préstamos internacionales que quizá superen la capacidad de pago que tiene El Salvador. Qué dirá el ministro de Hacienda y qué dirá la gente que va creciendo sobre el pago de las deudas de hoy y de mañana, algo de lo cual han hablado economistas, entre ellos don Mauricio Choussy y Luis Membreño, de quienes sería saludable que opinaran, especialmente el economista don Mauricio pues Luis Membreño ya es colaborador de LA PRENSA GRÁFICA.

3. La nota de hoy no puede ser más extensa por la naturaleza médica del asunto. Y vamos a lo que veníamos.

4. Salimos del pje. Cuscatancingo donde estuvo la Imprenta Cañas y en esa zona vivía el estudiante que le decían "Mesa de Noche" por bajito y por negrito y por el Teatro Nacional llegaba otro estudiante como a las 6 de la tarde con su hondilla de 4 hules tirando piedras a las golondrinas pero solo logró cazar un perico: este muchacho era el "7 Machos". Luego, siempre al occidente el bufete del Dr. Napoleón Mazzier, esquina opuesta la clínica del Dr. Saturnino Cortez y después fue el bufete del Dr. René Barillas.

5. Luego del bufete del Dr. Barillas las oficinas de don Pepito Huezo de fábrica de botones, esquina opuesta la Ferretería El Papelito como de cartón gris y siempre cerrada, en la esquina siguiente el comedor a la vista de Raymundo Hernández a quien le tramité una adopción de su hija Rosita, de 5 años, para la familia Zitter en Alemania, lo que había sido tramitado en Hamburgo por el Ing. Appel, quien en la correspondencia solo me ponía "amigo, hay un caso legal para Ud.". Luego el bufete del Dr. Ortiz Mancilla-Hurtado Ortiz en donde en 1969 se firmó escritura como regalo de compra de una casita para nuestra familia y en esa oficina insistían que firmáramos los dos y yo insistía que solo firmara la mamá de los muchachitos.