Ante una distribución desigual

Por otra parte, se tiene que los servicios básicos tienden a incrementar al igual que los productos de la canasta básica y de esa manera la capacidad adquisitiva de la población se va reduciendo y como muestra de ello basta con adquirir en cualquier supermercado tres o cuatro productos de primera necesidad que no pasen de tres a cuatro bolsas y la factura fluctúa entre veinticinco a treinta dólares, lo cual afecta la economía de la población asalariada.

Por lo que para evitar esos abusos debería de haber un control bien estricto de parte de las respectivas autoridades competentes, así como el cobro en los servicios básicos que tienen que pagar todos los ciudadanos tales como: energía eléctrica, agua, teléfono y otros; así para citar un ejemplo en las facturas de energía eléctrica se les aplica una gran cantidad de cargos que bastaría únicamente con el solo consumo eléctrico para que las empresas puedan obtener grandes ganancias.

Ante tal situación las autoridades para evitarse tanto molestar en la población deberían de frenar todo ese tipo de abusos que no son nada agradables para la raquítica economía de las personas.

Se habla mucho de crisis económicas y de medidas de austeridad, pero al parecer la realidad es otra porque la pregunta que se hacen todos los ciudadanos es ¿si hay crisis económica y medidas de austeridad, por qué se permiten tantas desigualdades?, ya que no es noticia que en muchas instituciones ya conocidas por todos se hacen una gran distribución salarial y repartos de bonos, seguros de salud y otros privilegios.

A estas alturas ya se tienen más de diez años que no se ha dado ningún aumento general para los empleados del sector público, pero sí se han visto aumentos parciales lo cual se percibe como una burla a la situación económica que están atravesando aquellos empleados que son la mayoría. Razón por la cual gran parte de los ciudadanos salvadoreños perdieron el entusiasmo para votar en las elecciones para diputados y alcaldes, ya que los diputados que se están reeligiendo y los nuevos que entran en la contienda electoral lo único que pretenden es acomodarse y seguir disfrutando de todos los privilegios que por muchos años se han venido repitiendo, sin importar la crisis económica que está sufriendo nuestro sufrido país.

Esta situación no puede seguir así, porque no hay que olvidar que dentro de unos meses tendremos de regreso a muchos compatriotas que vendrán en busca de oportunidades en su propio país al cual tienen derecho de permanecer y por lo tanto el Estado tiene la obligación constitucional de brindarles todo el apoyo para poderse superar y que no emigren hacia otro lugar.