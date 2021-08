Antes del bitcóin, la falacia de un boom económico

El gobierno de Bukele ya decidió qué hacer en la vigilia previa a la entrada en vigor de la Ley Bitcóin: tirar cortinas de humo. No es una sorpresa, hizo lo mismo en otros momentos álgidos de los dos años previos, como ante la lista Engel o el descubrimiento de los asesinatos en Chalchuapa, pero su indiferencia ante el malestar de la mayoría de los salvadoreños es un elemento nuevo en la ecuación.

Son pocos los salvadoreños que entienden de qué se tratan las criptomonedas y menos aún los que saben cómo se aplicará ese concepto en el país; los estudios de opinión exhiben crudamente esa realidad y las dudas que estas medidas han sembrado de cara a la sensación de futuro en la economía personal y familiar. Las encuestas también reflejaron que la nación entiende esto como una decisión del presidente de la República, de modo que las responsabilidades por el perjuicio que les supondrá llevan sí y sólo sí su nombre.

Así como los propagandistas del Bukele alcalde y del Bukele candidato presidencial se granjearon elogios, los que le acompañan y asesoran en su calidad de reinventor de la economía salvadoreña han fracasado brutalmente. El rechazo al bitcóin ya ha erosionado su popularidad; que no dé un paso atrás en esa idea a todas vistas tan trasnochada dañará también su credibilidad ante una base amplia de la población que, poco atenta a la inestabilidad democrática del país, se ha dejado informar sólo por la propaganda y el megáfono gigante del oficialismo.

Al no saber salir de la narrativa del bitcóin, movido por una mezcla de intereses de su grupo más cercano, inversiones que no quiere desandar y vanidad babilónica, el presidente intentará abrumar a los ciudadanos con un nuevo cuento, el del boom económico salvadoreño. La primera línea de esa imprecisión provino ayer del Banco Central de Reserva, que sostuvo que la economía cuscatleca crecerá mucho más de lo previsto. Pese a que el balance de ingresos de la administración Bukele para el primer semestre fue de 700 millones de dólares menos de lo contemplado, a que El Salvador no compite como destino de nuevas inversiones ante Costa Rica o Panamá y a que la inversión en bonos de largo plazo y el riesgo país tienen al país contra las cuerdas, el BCR describió ese idilio económico de un modo muy oportuno para el oficialismo.

Alrededor de esa especulación se inflará la burbuja de los próximos días: el milagro de la economía, probablemente con generoso tiempo aire y entrevistas con pauta y sin dientes a la ministra del ramo, al de Hacienda y a cualquier otro que pueda sumarse con pose técnica a lo que en realidad es una paupérrima mentira.

Si es tan aficionado a la ficción corta como lo demuestran sus hábitos de comunicación, el presidente debería leer sobre Tamerlán, el prodigioso monarca persa que por las noches se disfrazaba de mercader para recorrer las calles más pobres de Samarcanda y hacer la temible pregunta. ¿Qué opinan ustedes del gran Tamerlán? Y aunque las quejas y abiertos insultos de su pueblo le calentaban la sangre, al menos accedía a esa materia fundamental para cualquier hombre de Estado: la verdad de su gente.

Pero a la verdad del rechazo nacional a la bimonetarización y a la criptomoneda, Bukele ya decidió responder con la mentira de que El Salvador es Singapur.