Antes los tiempos corrían, hoy los tiempos vuelan; pero lo que nos dejan siempre es un cúmulo de lecciones de vida

Cuando los que ya tenemos edad para hacerlo echamos un vistazo hacia los diversos tiempos transcurridos en el curso de la existencia, nos hallamos de pronto ante un cambio de ritmos que en el pasado no fue imaginable. De pronto, estoy personalmente en aquellos años en que tuve el fabuloso privilegio de estar en directo contacto amistoso con figuras que hoy son leyendas dibujadas en el vitral de lo imborrable. Pienso, por ejemplo, en dos maestros fuera de serie: don Rubén H. Dimas y don Saúl Flores, que me distinguieron con una cercanía invaluable. Pienso también en dos escritores magníficos y perennes: Claudia Lars y Salarrué. Y no podría dejar de referirme a dos juristas que, en distintos escenarios, fueron mis maestros: el Dr. René Padilla y Velasco y el doctor Arturo Zeledón Castrillo. Y los enumero de dos en dos de una lista mucho más amplia.

Cuando tengo esos nombres a la vista me pongo a pensar de inmediato en el tiempo, que es el escenario etéreo de la vida. Como se expresa en el título de esta columna, es convicción personal que los tiempos antes corrían y hoy vuelan; y más aún, ese vuelo se viene convirtiendo en un oficio virtual, como se tiene que decir en estos días para estar a tono con las novedades tecnológicas, que son virus a la vez benevolentes y ofensivos. Y entonces se me vienen de nuevo las imágenes de todas aquellas presencias que la vida y la suerte me hicieron no sólo conocer sino tratar en escenarios cotidianos. Para el caso, nunca podré olvidar a don Rubén en el Colegio García Flamenco, allá en la Octava Calle Poniente, a media cuadra del montepío Las Tres Bolas de Oro, o en su casa frente al Parque Cuscatlán, ni a don Saúl en las aulas del mismo Colegio o en su casa de la 15ª Calle Oriente; ni tampoco olvidaré a Claudia en su oficina de la Dirección de Publicaciones o en su casa de la Colonia Nicaragua, ni a Salarrué en su oficina de la Galería Nacional ubicada en el Parque Cuscatlán o en su casa de Los Planes de Renderos; y desde luego siempre tendré presente al doctor Padilla y Velasco en las múltiples ocasiones en que compartimos esfuerzos en la Comisión Negociadora de la Paz con Honduras y en las estancias del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también recordaré con permanente emoción al doctor Zeledón Castrillo en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y en los encuentros en su casa tan acogedora...

Los detalles anecdóticos de toda esa profusión de encuentros vitales son desde luego incontables. Escojo uno, porque el mismo calendario me lo sugiere. Este día es 24 de noviembre, y el próximo martes será 27 de noviembre. En su breve y enjundioso libro "El Vuelo del Torogoz", escrito el año 2000, mi gran amigo el poeta y narrador Eugenio Martínez Orantes, miembro prominente de la Generación del 50, hace un recorrido por la vida de Salarrué, en clave fervientemente anecdótica. Ya al final del libro hay un trozo llamado "Un velorio y tres gatos", que no resisto la tentación de reproducir, por razones que saltan a la vista. Dice así Eugenio:

"El cadáver de Salarrué fue velado en la Funeraria ‘La Auxiliadora’ el viernes 27 de noviembre de 1975. Después de las ocho de la noche comenzó a disminuir la concurrencia. Las hijas del escritor, cansadas del ajetreo del día, se retiraron a esa hora. El doctor Alfredo Martínez Moreno se fue bastante tarde, cerca de las once.

Como a las tres de la madrugada, sólo estaban doña Hortensia Madriz, hermana de doña Mercedes Madriz de Altamirano, un sobrino de Monseñor Luis Chávez y González, que en una oportunidad fue diputado, y el doctor David Escobar Galindo.

Un borracho que pasaba por la calle, azotado por el viento frío de la madrugada, a pesar de llevar saco, entró en la funeraria para tomarse una taza de café. En la puerta de una capilla del lado derecho leyó que ahí se velaba a Salarrué, de quien sin duda conocía alguna de sus obras y lo admiraba. Movido por la curiosidad se asomó para ver cuántas personalidades le rendían el último tributo, y se decepcionó al descubrir que sólo había tres personas.

En ese instante, con tono enfático, como si estuviera en una tribuna frente a una multitud, inició un discurso, exaltando los méritos de Salarrué. Luego, se refirió a la falta de solidaridad entre los salvadoreños, y al poco aprecio que se tiene por nuestros escritores. Tras hablar cerca de cinco minutos, con acento irónico exclamó:

—¡Sólo tres gatos velando al gran escritor! ¡Qué barbaridad!"

Yo le había contado a Eugenio esa experiencia y él la dejó escrita en honor de lo que el tiempo nos enseña sin descanso.

