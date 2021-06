Anulación de la CICIES y la hipocresía en el combate a la corrupción

La reciente y abrupta anulación del Convenio de Cooperación Técnica y de Fortalecimiento Institucional suscrito entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) con la Fiscalía General de la República (FGR) no es más que la evidencia de la hipocresía en el combate a la corrupción. En redes sociales, el fiscal general impuesto, el presidente y sus ministros se dan golpes de pecho diciendo que no van a permitir que funcionarios se aprovechen del dinero público. Pero a la hora de ejecutar las acciones encaminadas a ese fin, bloquean todo esfuerzo interinstitucional orientado a la investigación de corrupción, simplemente porque va en contra de sus intereses.

Y es que pareciera que para el Gobierno de El Salvador y sus funcionarios solo existe la corrupción de los gobiernos de los últimos 30 años. Y no es así. Corrupción es corrupción independientemente del tiempo en la que se dé, de las personas de las que venga y de su pertenencia a determinado partido político o grupos empresariales. Tan condenable son las actuaciones corruptas pasadas como las presentes, y todas deben ser juzgadas en debida forma.

Al Convenio de Cooperación entre la CICIES y la FGR se le realizaron muchas críticas en su momento, pues existían aspectos que debían ser mejorados, tales como la rendición de cuentas a la ciudadanía y evitar la secretividad de las investigaciones. Sin embargo, dicha cooperación empezó a funcionar, y, por ejemplo, se hizo público que existían más de 12 casos de corrupción investigados entre CICIES y FGR, en los que se veían involucrados ciertos funcionarios del gobierno actual y de pasados, a nivel nacional o municipal.

La justificante para dar por terminado el Convenio de Cooperación entre CICIES-OEA y la FGR fue la reciente contratación como asesor de la OEA del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt. Aunque el nombramiento del señor Muyshondt fue un desatino de parte de la OEA, ya que no posee más competencias técnicas para ese cargo, esta no es una justificante para romper el convenio. Uno no quema una casa cuando le estorba una mosca que está adentro. Con la detención del exalcalde ha cesado la razón por la cual se rompió el convenio, por lo que esta es una oportunidad de reconsiderar y fortalecer los términos en los que fue creado.

En el último año han existido una serie de desdichados hechos que han minado la institucionalidad salvadoreña y el combate a la corrupción e impunidad. Los golpes a la Sala de lo Constitucional, Fiscalía General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública y ahora a la CICIES son un grave retroceso a la democracia, al debilitar todo control al poder político. Aunque lo que habíamos logrado hasta ahora como sociedad no era perfecto, retroceder no es una opción. Es urgente que la ciudadanía y la comunidad internacional valoren estos hechos de manera rápida y objetiva, y se unan para implementar una estrategia de resistencia al autoritarismo.