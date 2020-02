Seis horas es lo máximo que dura un castillo en la arena, antes de que lo lave el mar. No importa que lo repelle con agua salada, piedritas, conchitas y ramitas; su estructura es débil, y su tiempo de vida depende de la marea alta.

Casi 39 años ha durado el castillo del partido ARENA, en peligro de extinción si no abren las puertas a la renovación; si los mismos de siempre no le pasan la batuta a la nueva generación.

A los ARENAsaurios les pido: ¡Apártense! El país necesita líderes con sangre joven y renovado entusiasmo. Las caras de siempre están más gastadas que las llantas de los buses urbanos. No vengan con el cuento de que no hay gente. Gente buena sí existe; excelentes profesionales hay; lo que pasa es que la vieja guardia no se aparta.

En las últimas 10 elecciones internas de ARENA, los dados han estado cargados hacia alguien de su argolla. Si no me creen, miren al sucesor de Gustavo López, sobrino de Gloria Salguero (QDDG). Si no quieren que se desmorone su castillo de ARENA, no hay vuelta de hoja que llamar y delegar en gente joven, que conecte con la mayoría joven de nuestra población.

Entiendan que los salvadoreños estamos cansados de los mismos asesores, diputados y alcaldes. ¡Fuera las mismas fichas! ¿Cómo es posible que la Sra. Milagro Navas tenga más de 30 años de ser alcaldesa? ¿Qué va a aportar un diputado con varias décadas acomodado en su curul? Entiendan que, ante este escenario, la población lo que huele es corrupción.

Sobre el FMLN, sus coches bomba, y la sangre que mancha sus manos, mejor ni hablar; nacieron con alma asesina y, jamás, van a cambiar. Los de GANA serán recordados por chanchullos, y asociados con Saca. También por proxenetas que cambiaron su traje naranja por el poder del celeste.

¡Urge una oposición limpia y fresca! De lo contrario, en un año lo estaremos lamentando. Si los ARENAsaurios no se apartan, el asocio GANA-NI se los va a comer vivos. Aprovechen sangre fresca como la Lic. Claudia Ortiz, Carmen Aída Lazo, y Erika Zaldaña, y déjenlas actuar. Ustedes ya caducaron, su fecha de expiración hace ratos pasó; no aportan nada más que desgaste y tufo a corrupción.

Dejen de jugar Monopolio, y jueguen a ser buena oposición. Pero para ello tienen que apartarse y meter al palenque gallos contemporáneos. No sigan metiendo gallos viejos, que de seguro van a perder. Dejen de justificar ciertos nombramientos "por mérito". Eso es del siglo pasado. En este siglo lo que pesa es la capacidad, el currículum, el profesionalismo y la integridad.

Muy abiertas están las heridas de una crisis con amenazas de insurrección popular, con intenciones de meter mano en nuestra libertad. Si Nayib se sale con las suyas y gana mayoría en la Asamblea, se reelige en 2024 y hace lo que le ronque la gana con nuestro país.

Señores de ARENA: En ustedes está frenar al presidente, y para ello necesitan formar una buena oposición. Ya no hay tiempo para echar a andar un nuevo partido, la única salida es ¡que se aparten! e implementen un movimiento de rescate de nuestra democracia, liderado por caras nuevas, capaces y honestas.

Más claro no canta un gallo. Ya no hay conexión entre ustedes y las nuevas generaciones. Nuestra política está llena de exguerrilleros, proxenetas, golondrinos y corruptos, acostumbrados a usar sus puestos para beneficio de su propio pellejo. ¡Apártense! O saldrán por la puerta de atrás, totalmente desprestigiados, y con su castillo de ARENA lavado por su propia culpa.