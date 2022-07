Audio

Apocalipsis a la vista

Menos mal ya van a terminar los memes de Julio Iglesias. El último, posteado por un influencer catalán, el tal Julio con una elevación exagerada en su pantalón, justo debajo de la hebilla: Julio Está Caliente, y vaya que sí. Ante nuestra terquedad por no entender que tenemos que cambiar, el calentamiento global poniendo a millones de rodillas: Apocalipsis a la vista.

España, Portugal, el sur de Francia, el norte de África, Croacia, Grecia, Italia y Turquía achicharrándose. La peor sequía en 70 años, apagando cientos de vidas, la mayoría 60+. Las llamas devorando olivos, viñedos y carbonizando ganado: Apocalipsis a la vista.

London Hell: noticia de portada de The Economist el 20 de julio al referirse a los 40.3 °C del día anterior, nuevo récord (y una humedad del carajo), rompiendo los 37.8 °C de 2019. Excelentes las fotos de londinenses tratando de sobrevivir; la que me sacó una sonrisa: el montón de patas coloradas en la fuente de Trafalgar Square, bajo rótulo que lo prohíbe. La que me dio lástima: 2 pastores alemanes rasurados, ¡error!, pues el pelo evita que el radiador canino explote.

Un paréntesis: Alguien sabe la postura de los ingleses frente a la Engel. ¿Les darán visa a los señalados? No creo. Los ingleses no están acostumbrados a tanto chanchullo. Escándalo nacional, que le costó el puesto a Boris Johnson, fue que mintió sobre un jelengue que armó en 10 Downing Street durante la pandemia. ¿Y qué culpa si le gusta el jarabe?

Volviendo al tema, tampoco están acostumbrados a calores extremos. Sus líneas férreas se expanden arriba de 35 °C, por lo que, sin Tube, colapsó Londres. En Heathrow (al igual que en el Tour de France) tiraban agua en la pista, causa de efecto baño de vapor, atrasos (y sapotazos).

Texas Hell también, así como en otros 26 estados entre el Mississippi y el Pacífico. China Hell, por temperaturas arriba de los 40 °C. Billones amontonados, sudando la gota gorda, cientos muriendo: Apocalipsis a la vista.

Las olas de calor no son nuevas; lo yuca son los nuevos récords, con mayor frecuencia y longitud, en más países simultáneamente. Esto, sumado a covid, guerra, inflación, política barata, y (lo último) viruela de mono: Apocalipsis a la vista.

No hay que ser genio para entender que viene más hambre, menos energía, menos agua, "y menos loritas Pepitas", llora mi alter ego. Sí, lorita, a diferencia de tragedias naturales como terremotos e inundaciones, la calor es un asesino silencioso que le apaga las baterías a sus víctimas más débiles, como vos.

¡Despertemos! No podemos permanecer congelados mientras el mundo entero se está derritiendo. Gobiernos centrales, gobiernos municipales, diputados, partidos políticos, empresarios, oenegés, usted y yo, tenemos que actuar para el apocalipsis evitar.

Requiere cambio de chip: a nivel empresarial, medir su impacto ambiental y ponerse metas 2025 para reducir su huella (bravo BAC, bravo La Constancia). A nivel individual, tanto por hacer: ahorrar agua, ahorrar energía, reciclar, reducir el consumo de plástico, pedalear, caminar, expresar nuestra opinión, invitar solo a marcas con conciencia ambiental a formar parte de nuestras vidas.

En materia de clima los guanacos somos afortunados, pero eso no quiere decir que nos podemos quedar con los brazos cruzados. Afortunados pues, a pesar de que la calor amuela en Jan Miguel, hay nomás están El Cuco y el Chaparrastique. También porque nos pegan las colitas, y no los ojos de los huracanes, y hemos tenido leche que la tierra no se sacude encachimbada desde 2001. "Ummm, aunque ahora una media lluvia y: la Pinta, la Niña y la Santa Lucía", afligida la lorita por los estragos de Elber del viernes pasado.

Apocalipsis a la vista: o cambiamos o morimos. Punto.