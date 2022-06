Audio

Apodos

Entre Ahuachapán y La Unión; La Campanera y la Escalón; la primera y la tercera edad; damas, LGBT y machos. Todos los salvadoreños somos doble bautizados: con el nombre de pila y nuestro alias, o apodo. El primero asentado en la partida de nacimiento, el segundo en el vox populi de nuestros amigos y no tan amigos.

Hay apodos cariñosos, ocurrentes, divertidos; muchos ofensivos. Estos últimos, muy probable, que el receptor ni idea de cómo Raymundo y todo el mundo le dicen tras bambalinas. Quieren oír apodos, ¿verdad? Démole pué.

En El Salvador (y Los Ángeles, Washington, etcétera) abundan los Secos, los Gordos, Prietos, Cheles, Negros, Enanos, Cholcos, Peludos, Cutos, Flacos, Cuches, Chinos, Cabezones. También las Secas, Gordas, Cheles, Negras, Colochas, Nalgonas, Chinas, Chichudas.

Los apodos más comunes se derivan del nombre. Es decir, las Josefinas son Pepitas, y así encontramos cachimbo de Catas, Chepes, Chentes, Chabelas, Quiques, Calines, Betos, Teres, Marys, Maytes, Pacos, Lolitas, Quinchos, Penchos, y un largo etcétera.

Los que me caen mal son los apodos mieludos y cursi entre parejas: Osito, Ternura, Cuchi Cuchi, Ricura, Cielo, Cookie, Darling, Honey, Baby, Mami/Papi, Gordo/Gorda, Rey/Reina. Yo no ando con cuentos: "Mujer", lo más bello que el señor ha puesto en mi camino.

Los que más me llegan son los cargados de ingenio: Ay Vel Gol (a mi primo el Gordo que tenía torcida la pata QDDG); El Último Pipil (aquel más indio que Atlacatl); El Violinista (pues nació con la cabeza reposando en el hombro izquierdo); Head & Shoulders (dueño de agencia de publicidad, nació sin nuca); Carepu (ya saben por qué); Muñeca Inflable (también); Don Culo (por aturrado, negro y hediondo). "Me orino de la risa" informa la lorita Pepita entre carcajadas. "Urrraaaaa".

No podemos dejar en el tintero a Perejil (todo mundo lo aparta), Ladrillo Seco (por chichipate); Vasue Leche (por chele), Carne Asada (por carbón); la Quiebra Catres, la Murusha, Orejas de Cántaro, Trapo Chuco y Varecuete.

Cargados de ingenio, los apodos políticos, fábrica de caricaturas, memes y chistes: Fracaso de Rinso (Paco Flores y mi primo el Tío QDDGen). Nuégado (por su apariencia y nada entre sus orejas). Cachetón Sol (más que Tony Casaca, inclusive); Tacuazín Peinado (canoso, aceitoso y en su lugar); Pitue Barro (la forma de su trompa); Coche Bomba (exalcalde de Tecla mucho más eficiente que el actual); Mantecón (arrestado por el autoritarismo del momento).

Y más recientes: Don Cerote/Patas de Pichiche, Mico Cholco, Elton Ton, Piraña Peinada (el de "la inflación es psicológica"), Lady Vaca (por silicones XXXL cortesía del pueblo), Chicha de Hombre, Chele Lengua y otros no aptos para esta columna.

En el bajo mundo es donde más abundan los apodos pues son indispensables para ocultar la identidad: Batman, Lente, Lobo, Torero, Muebles, Crook, Killer, Spyder, Black Demon, Homie Boy, Blue y Viejo Lin. Hace poco se quedaron sin máscara.

Uy, salgamos mejor de este oscuro mundo a reír con los apodos animales: Ojos de Chimbolo, Chuchue Finca, Lomue Cuca, Mico Llorón, Gallo Ronco, Culue Chonte, Pechue Paloma, Burro Cuto... "Lora Puta me decís a mí", mete cuchara la lorita (te lo merecés, mucho jodés).

Ni las motos ni carros se quedan sin apodo en El Jalvador: La Malinche, el Cacharrito, Mi Pior es Nada, Tanta Curva y Yo Sin Frenos.

Cantemos: Ni pobre ni rico, ni joven ni viejo, ni bello ni feo, ni hembra ni macho, ni bajo ni alto, todo mundo tiene apodo en Cuscatlán.

¿Y a mis lectores cómo les dicen?

A mí Viejo Lin, no por marero, sino combinación de la Sejuela (se jue la juventud) y Calín/Lince, pues me bajaba de la bici a correr como lince cuando competía en triatlón; había que dejar comiendo polvo al Enano, al Come Niños y al Furgón.

Mejor díganme Maje, pues por esa vena competitiva, ya no tengo rodillas para correr (busco relevo para la Triatlón de las Fiestas Julias).