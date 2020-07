Aportando a las soluciones

Con respecto a la reactivación de la economía, el problema más grave que tiene el país es el transporte. Se permitió la apertura de la construcción pero los obreros no pueden hacerse presentes porque carecen de transporte público. A menos que un amigo los lleve, porque si no, a la mayoría les toca caminar muchos kilómetros para llegar al trabajo y no es posible. No hay coherencia.

Se podrían implementar medidas para los empresarios (buseros): el bus solo podría llevar unos diez pasajeros para cumplir con el distanciamiento, el usuario podría pagar $0.50 (cincuenta centavos) y el gobierno tendría que subsidiar la diferencia de lo que percibe un bus en tiempos normales. Los buseros tendrían que poner en efecto estrictos controles de salud como desinfectarle al usuario su ropa y sus zapatos antes de abordar, tomarle la temperatura corporal, aplicarle gel de alcohol en las manos y exigir mascarilla. Los asientos a usar estarían marcados. Ahora los que logran conseguir transporte están viajando en pick up, todos apiñados.

La experiencia de otros países nos ha enseñado que estar confinados en casa no resuelve el problema de contagios y conduce a los países a un colapso económico total. Emulemos países que han tenido éxito con el manejo de la pandemia, como Taiwán, que ha mantenido los niveles de contagio muy bajos en comparación con el resto del mundo. Tiene un área de 36,193 km², es parecido a nuestro país, excepto que tiene 24 millones de habitantes. En tres meses solo ha reportado cinco muertes y 322 casos de covid-19 y en la mayor parte han sido casos importados. Contratemos un experto de ese país que venga a asesorarnos, sin importar lo que cueste.

Me da tristeza que siga la confrontación en nuestra Patria. Señores funcionarios de gobierno de todos los niveles y posiciones, miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, funcionarios del órgano legal, organizaciones civiles, gremiales, ciudadanos todos, despojémonos de rencillas, rencores, odios personales, resentimientos, ideologías, insultos y piensen en el país. El Salvador es lo primero. Respetemos la ley. Está muriendo gente buena que confió y votó por ustedes, señores políticos. Trabajemos juntos, con respeto, con tesón, con armonía por el bien común. Busquemos las mejores soluciones para nuestro pueblo. La unión hace la fuerza. Seamos un ejemplo para las futuras generaciones.

En cuanto a la reactivación económica, debo felicitar al gobierno por haber elegido al licenciado Juan Pablo Durán como presidente de Bandesal. Escuché las participaciones en la reunión internacional denominada "Financiamiento de Proyectos Productivos" y fue el referente de dicha reunión. Dio cátedra. Los otros representantes de países latinoamericanos lo elogiaron y le pidieron su colaboración para implementar su sistema, sus métodos y recomendaciones. Nunca en la historia del país se había apoyado al sector informal y al emprendedor pequeño. Es un sector importante y dinámico. Pero trabajan con créditos onerosos de prestamistas sin escrúpulos que a veces superan el 100 % de interés anual. Aun así muchos salen adelante. Ahora Bandesal les tiende una mano amiga ofreciéndoles créditos al 6 %, con asesoramiento y ayuda para que tengan éxito. "Honor a quien honor merece".

Para finalizar les pido que evitemos contribuir a expandir el miedo, el terror con noticias falsas. La mente es poderosa. Ya existe paranoia, ansiedad, desesperación. Si uno se cuida y sigue los protocolos estrictos de salud, no tiene por qué preocuparse. En Oxford, Inglaterra, ya tienen una vacuna en la tercera etapa. Va a estar lista a fines de agosto y esperan tenerla en todos los países en diciembre próximo. La están probando en Brasil. Por lo que he leído, está funcionando. Cuidémonos hasta entonces, si es que no sale otra cura eficaz antes de esa fecha. Confiemos en Dios.