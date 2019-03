Apoyemos lo nuestro, sí, pero…

Recientemente leí un comentario en el Facebook que se refería a lo mucho que los salvadoreños preferimos los productos y servicios de marcas importadas y lo poco que apoyamos lo local. Considero importante expresar que soy una fuerte defensora de las marcas locales y mi máxima aspiración es verlas creciendo exitosamente, sentimiento que creo me surge de la experiencia de haber sido la "mamá" de Café Listo por 8 años cuando fui gerente de Mercadeo de Productos de Café y del sufrimiento que me provocó saber que en algún momento la marca podría "morir" cuando fue comprada por una importante empresa extranjera. Incluso no quise quedarme a ser parte de ese proceso y preferí salir, convirtiéndome en una profesional desempleada. Precisamente ese es el inicio de mi historia como emprendedora.

Dicho lo anterior, creo que los consumidores no tienen por qué preferir un producto solamente porque es "nuestro". Lo van a hacer porque su paquete de valor responde adecuadamente y mejor que las otras opciones disponibles, a sus necesidades y expectativas y justo ese es, en mi opinión, el gran reto de todas las marcas salvadoreñas que tienen que competir con las extranjeras.

Considero oportuno recordar que las empresas grandes, medianas, pequeñas o micro se pueden manejar con cualquiera de estos tres enfoques: 1. Enfoque en el producto, que es cuando lo único que importa es tratar de hacer un buen producto y hasta sentirse orgullosos de decir "nuestro producto es mejor que la competencia". 2. Enfoque en las ventas. Se da cuando en lo único que se piensa es en vender y para ello se busca tener a los mejores vendedores. Y 3. Enfoque de mercadeo, que se basa en conocer las necesidades de los consumidores y tratar de satisfacerlas mejor que los competidores. La gran diferencia entre estos tres enfoques es que los primeros dos se dan de adentro hacia afuera, es decir, que se hacen los productos y luego se sale a tratar de venderlos y el tercero, de afuera hacia adentro, primero se investiga el mercado y luego se decide qué producir.

La experiencia enseña que ni el mejor vendedor del mundo puede ser capaz de vender un producto equivocado, es decir, el que no responde a las necesidades de los consumidores. Nótese que no digo mal producto; puede ser bueno, pero no es el adecuado. Es como querer vender zapatos azules a alguien que los quiere negros.

En este sentido, también es importante recordar las únicas tres formas de ganar más dinero en las empresas: 1. Tener más clientes. 2. Que los clientes actuales compren más frecuentemente. 3. Que los clientes actuales compren productos de mayor valor.

Las tres tienen algo en común, y es que dependen de lo que los consumidores quieren hacer y no de lo que las empresas pretenden lograr. Por lo tanto, el poder del consumidor es indiscutible, poder que le da su billetera, que contiene el dinero (y las tarjetas de crédito) que hará "sonar" las cajas registradoras de las empresas.

Espero que, sin necesidad de decirlo específicamente, haya quedado claro que ni el enfoque de producto ni el de ventas son los más adecuados para el éxito de las empresas. El enfoque al cliente o al mercado es esencial, en especial en estos tiempos de exceso de oferta y escasez de demanda. Y, como ya lo he expresado en otras ocasiones, mi opinión es que una de las debilidades más importantes de varias empresas locales, incluyendo "emprendedores", es justamente esto, la falta de un pensamiento estratégico basado en un auténtico enfoque al cliente. Digo auténtico porque no son pocas las empresas que hasta en sus misiones y visiones incluyen el "compromiso con el cliente", pero una cosa es lo que dicen y otra muy diferente lo que hacen.

Es por esto que nunca me cansaré de insistir en la necesidad de que todo aquel que requiere lograr que le compren sus productos o servicios debe adoptar una filosofía de mercadeo, porque según Sergio Zyman: "Mercadeo es la habilidad de convencer a los consumidores a comprar los productos de la empresa con más frecuencia y en mayores cantidades, a los precios que hacen posible la generación de utilidades".

El privilegio de que los salvadoreños prefiramos "lo nuestro" hay que ganárselo y estoy segura de que se puede lograr. Nada me haría más feliz.