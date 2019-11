¿Apoyo o vulneración?

Dar detalles sobre las resoluciones judiciales que involucran a menores es quebrantar el mandato legal de la reserva total el cual vela por el interés superior de la niñez; aun cuando se oculten detalles, el verter juzgamiento por medio de la opinión pública es dañar también a nuestra niñez, porque debemos de tener claro que no es la intimidad de un magistrado o un funcionario público, para el caso, a quien se está vulnerando sus derechos constitucionales, es a la infancia salvadoreña, a la que en aras de defenderla la ponemos en la palestra y la dañamos.

Antaño, los campesinos se aseguraban de traer al mundo hijos para que ayudaran en la labranza, de una u otra forma, sin darse cuenta de que mientras la edad de la labor llegaba (10 años) tenían que mantenerlos, es decir, que al pequeño esclavo se le mantenía. Hoy se hace algo parecido y es por ello que vemos muchos salvadoreñitos trabajando para poder ayudar a su "valiente familia", aun cuando estos son 7, sin contar a los padres y al niño en brazos.

Tristemente han pasado 27 años desde los acuerdos de paz, pero ningún gobierno se pronuncia seriamente sobre el problema de la sobrepoblación y el nacimiento de niños sin control, eso también es ir contra El Salvador y es dañar a la minoría más desprotegida, los niños. En este punto aclaro que de acuerdo con la RAE, no cometo falta al decir solo niños o niñas.

¿Quién tiene la culpa? La respuesta no es simple, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en este maltrato. El magistrado en la mira solo es la punta del iceberg, ya que hay más que están esperando errores de otros, para tirar piedras y ocultar su mano.

Otro caso que debemos tener cuidado al tratarlo es el de criticar las actuaciones presidenciales, ya que los que se ocultan en las redes sociales nos insultan a los que vertemos opinión, no importando si es con respeto y objetividad, ganando de esa forma credibilidad con sus seguidores y logran ocultar los actos equivocados, fuera de tono o fuera de tiempo; por ejemplo, la expulsión de los diplomáticos venezolanos se hizo con 5 meses de extemporaneidad y con autoridad presidencial, la cual es legal porque al señor presidente se eligió para que nos represente; lo anterior fue un caso parecido al de Taiwán, el cual a mi parecer, se palió de forma poco diplomática porque se rechazó a un pueblo, lo cual no es el caso de Venezuela con nosotros, en este se rechaza a un gobierno, no a su gente.

Compatriotas, hay que tener mucha paciencia porque debe actuarse con conocimiento de causa, en los casos jurídicos, entiendo que un magistrado de cámara comete menos errores porque se debe apegar hasta en lo mínimo a la ley vigente, y no a la presión pública.

Hay que preguntarnos si la ley nuestra está apegada a las necesidades de nuestro pueblo, un buen modelo es el anglosajón. Piénselo y por favor no se aprovechen para lanzar leyes o modificaciones a la ligera. Por cierto el dinero de la AFP es NUESTRO y no se vale que nos lo presten o no nos lo quieran dar, entiendan: ES NUESTRO, NO DE USTEDES.