En los Juegos Olímpicos que se realizan en la versión #Tokio2020 en el país nipón, me llamó la atención dos acontecimientos: la pérdida de su medalla de oro por la falta de concentración de un atleta porque se le rompió su traje de baño minutos antes de la competencia y la renuncia a competir para ser la campeona de la favorita gimnasta de EUA, aduciendo que se sentía incapaz de cumplir con las expectativas que sobre su desempeño olímpico tenían sus fans. Adujo, entre otras cosas, que no quería poner en peligro su salud mental por hacer algo con lo que no se sentía cómoda.

Estos dos casos me hacen pensar en la necesidad de aprender a descansar para quienes tienen trabajos, tareas o actividades empresariales completas, para mantener o recuperar un equilibrio entre la salud mental y la consecución exitosa en las diferentes áreas de desempeño: familia, trabajo, bienestar personal y aporte al bien común.

Cuando se realiza con seriedad faenas para conseguir el mayor progreso para el país y los seres queridos, nos acostumbramos a vivir en tensión o en situación de mucha actividad que genera constantemente aumento de cortisona, la hormona que permite estar en máxima alerta. Pero el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en este estado de tensión, según explica la experta siquiatra Dra. Marian Rojas Estapé, autora del popular libro "Cómo hacer que te pasen cosas buenas". https://www.youtube.com/watch?v=3LorBI7gLls

Ella aconseja aprender a descansar porque el descanso nos ayuda a reflexionar en las cosas que vale la pena. Descansar nos ayuda a recuperarnos física, mental y emocionalmente, pero ella explica en una entrevista que se requiere autoconocimiento y aprendizaje para lograr el bienestar necesario. Se trata de salir de la zona de confort que nos produce tener una rutina conocida en el día a día con un horario planificado que incluye familia, trabajo, ejercicio, gestiones específicas, etcétera.

Según muchos estudios neurológicos, el aprender a descansar es clave para cuidar el cerebro. Laborar sin parar no nos permite desconectar mentalmente durante la noche y esto repercute negativamente en el organismo y la capacidad de dormir. Explica la Dra. Rojas: "Una mala noche y por tanto un déficit de sueño provocan fatiga y somnolencia; bajo rendimiento físico e intelectual, irritabilidad, trastornos del apetito, trastornos sexuales como disminución del deseo y la actividad sexual; dolores musculares por un aumento de tensión, entre otros efectos... Cada persona necesita una cantidad de horas de sueño diferentes; es recomendable llegar a conocer nuestro ritmo biológico para lograr un buen rendimiento al día siguiente. Se trata de conocer el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cómo saber si dormimos las horas necesarias? Si durante la semana, el sueño dura unas 6 horas y durante el fin de semana llegamos a dormir 10 horas, esto significa que nuestro cuerpo ha necesitado recuperar horas de sueño. Es entonces el momento de replantearse los horarios; intentar aumentar las horas de sueño durante la semana, porque a la larga nuestro organismo lo cobra en el momento menos pensado y puede llegar a ser peligroso (accidentes de coche, estados de ansiedad crónicos etcétera". https://marianrojas.com/2014/11/13/que-nada-te-quite-el-sueno/

Ya lo decía el griego Cicerón hace más de 2,000 años: "no considero libre a quien no tiene algunas veces sus ratos de ocio". La Dra. Rojas aconseja aprender a frenar para ver, observar y disfrutar. Se trata de descubrir los beneficios de no hacer nada, que nos permite disfrutar de un paisaje, una obra de arte o de un libro por muchas horas. "Aprovecha una tarde de domingo y desconecta del teléfono y del reloj; usa el modo avión en casa, sin miedo a desatender una llamada, un mail, una noticia o un tweet... Corriendo no se percibe la belleza" https://marianrojas.com/2017/03/06/un-elogio-a-la-pereza/