Apriete el botón 2-2

Limpio el terreno, tal como lo solicitó. No hay obstáculos. A su orden "apriete el botón" esperará al menos 56 obedientes respuestas, obediencia que puede alcanzar a 61 botones. Con esta realidad tiene para hacer y deshacer. Y es esto lo que genera inquietudes: ¿Para qué se va a usar tanto poder? ¿Para cambios estructurales que beneficien a la gran mayoría? ¿Para cambios que beneficien a minorías? ¿Para generar condiciones de permanencia en el poder? ¿Para ingeniar modificaciones en la estructura del gobierno? ¡Quién sabe! El tiempo lo dirá.

¿Para qué quisiera ese poder? Para concentrarlo en temas que requieren profundas reformas, para enfrentar y superar los conflictos de interés que alejan del bien común, para temas determinantes en la democratización y el desarrollo del país, esos que le duelen a la gente común y corriente en su diario vivir y en su perspectiva de desarrollo. Seis selecciono: transporte público, vivienda digna y accesible, educación, integración efectiva del sistema de salud, pensiones, agua potable y saneamiento.

1. El transporte público seguro y competitivo. La ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial fue aprobada hace 25 años. Allí se prohíben emisiones que contaminan el medio ambiente que nunca se han respetado, al inicio se tomaron medidas que se fueron relajando y olvidando; allí hay prohibiciones y sanciones al transporte de carga sin control alguno; allí se establecen las condiciones para el transporte público de pasajeros de calidad que merecen revisión para superar la perpetuidad del mal servicio concesionado estimulando competencia y limitando tiempos.

2. Vivienda digna y accesible. La ley de urbanismo y construcción tiene 70 años y el desorden continúa. Los pobladores tienen que asumir el beneficio de los constructores y los errores y las necesidades insatisfechas de urbanizadores y constructores tienen que ser asumidas por el Estado. No hay institucionalidad, no hay planificación y las normas básicas y fundamentales se han relajado. Y a todo esto, se agrega lo inaccesible de las soluciones habitacionales porque las exigencias de ingresos familiares para obtener créditos son irreales.

3. Educación de calidad e intensiva. La Ley General de Educación y la Ley de la Carrera Docente tienen 25 años. Allí no se encuentran regulados los derechos de niño, niña ni adolescente al tiempo y la calidad del aprendizaje efectivo; allí no se encuentran los requerimientos para que un espacio se convierta en escuela; allí hay derechos para los docentes pero no se encuentra el deber de la enseñanza efectiva. Actualizar el marco legal debe partir de los derechos de los estudiantes. Hay que definir qué es una escuela. Hay que superar la barrera de inversión pública en terrenos que, no siendo propiedad del Estado, albergan remedos de escuela. Se necesita superar el anacronismo educativo.

4. Integración del sistema de salud. En esto abundan leyes y privilegios. El Código de Salud (1988), la Ley del Consejo Superior y sus Juntas (1969), la Ley del Sistema Básico de Salud Integral (2005), la Ley del Sistema Nacional de Salud Pública y Asistencia Social (2007), la Ley de Bienestar Magisterial (2007), la Ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (1980), la Ley del Seguro Social (1953), ley del Fondo Solidario de Salud (2004) y más. Los cotizantes, los militares, los docentes están segregados y los ciudadanos corrientes tienen que conformarse con el servicio y recursos del MINSAL y FOSALUD es su competencia. ¿Podrá integrar el sistema con nuevas ideas a viejos problemas y privilegios?