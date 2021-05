Aprobar deuda es fácil, pero desembolsarla...

La Asamblea Legislativa sigue con su política de aprobar todo lo que le envía el ministro de Hacienda. Lo que sorprende a propios y extraños no solo es lo que aprueban, sino la "violencia" con la que lo hacen. Por violencia me refiero a que lo hacen de una manera tan externa, en tan poco tiempo, sin discusión, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus decisiones y poniendo en grave riesgo a nuestro país, no solo durante los próximos años sino durante la próxima generación.

En dos sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa han aprobado un incremento de deuda de $2,820 millones y en la próxima sesión plenaria probablemente aprobarán $601 millones adicionales, con lo que habrán aprobado en tres sesiones $3,421 millones. Para que pongamos en perspectiva estas cifras: los cuatro gobiernos de ARENA, con el final de la guerra, reconstrucción posterior a la firma de la paz, terremotos, huracanes y todo tipo de catástrofes endeudaron al país en 17 años en $6,548 millones; los dos gobiernos del FMLN entre 2009 y 2018 endeudaron al país en $8,030 millones; y el gobierno de Nuevas Ideas/GANA entre 2019 y 2021, incluyendo la deuda que ya se aprobó, habrá endeudado al país en $6,238 millones, sin considerar si aprueban más préstamos en lo que falta del año.

Lo que a ARENA le tomó 17 años, a este gobierno le habrá tomado dos años y medio y muy probablemente superará al FMLN, que gobernó diez años, al terminar su período de 5 años. Ahora imaginemos que si Nuevas Ideas gobernara el país más allá de los cinco años actuales. Los gobiernos de ARENA obtuvieron un promedio de $385 millones en préstamos durante los 17 años comprendidos entre 1991 y 2008. El FMLN obtuvo un promedio de $892 millones en préstamos en los 9 años comprendidos entre 2009 y 2018. El gobierno de Nayib Bukele entre 2019 y 2021 habría obtenido $2,079 millones por año. Si proyectáramos los siguientes dos años y medio a este mismo ritmo de endeudamiento habrán endeudado el país en casi $11,500 millones.

Por decirlo de una manera suave, es preocupante el ritmo de endeudamiento anual que lleva esta administración y más si se considera que entre junio de 2019 y mayo de 2021 tuvieron algún tipo de freno con la Asamblea Legislativa dominada por el FMLN y ARENA. Si logra esta administración contratar y desembolsar toda la deuda que se acaba de aprobar durante el mes de mayo y la que se aprobará durante junio, se está poniendo en serio riesgo la sostenibilidad financiera del gobierno y seguramente el siguiente paso será que esta Asamblea Legislativa apruebe con esa misma "violencia" nuevos impuestos e incrementos a impuestos existentes. Toda la deuda que sea contratada en este año, al igual que el resto de la deuda existente, tendrá que ser pagada en los próximos 40 o más años, con los impuestos que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nietos.

La gran pregunta después de lo que hemos atestiguado durante un par de sesiones plenarias es ¿si el FMI, BID, BCIE y BIRF le desembolsarán toda esa deuda a este gobierno sabiendo a ciencia cierta que no la podremos pagar y que eso tendrá un elevado costo en la reducción de servicios sociales que preste el gobierno a las futuras generaciones y que implica un fuerte incremento en impuestos?

La otra pregunta es si por alguna razón no se llegara a un acuerdo con el FMI durante el mes de junio y no desembolsan los préstamos ninguna de las cuatro instituciones antes mencionadas, ¿cuál es la alternativa que tiene el gobierno de Bukele para financiar todo ese gasto que pretende realizar?

Fácil es aprobar $3,421 millones de deuda en tres sesiones plenarias, lo difícil va a ser que esta administración pueda desembolsar todos esos préstamos si sigue enfrentado con Estados Unidos y si no da marcha atrás con la violación a la constitución y a los derechos fundamentales de las personas destituidas ilegalmente el 1 de mayo. Ya tendremos una nueva embajadora de Estados Unidos, una buena amiga de El Salvador que conoce muy bien nuestro país y que estamos seguros de que traerá lineamientos muy claros del presidente Biden, del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos. El futuro está por escribirse y solo nos queda rezar por que la administración Bukele y Nuevas Ideas entren en razón y así se puedan evitar las graves consecuencias de su irresponsabilidad.