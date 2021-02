Apto solo para corazones valientes

"…Sueñen y no se encierren en conventillos ideológicos o religiosos y vayan al encuentro del descartado... sean capaces de crear amistad social para trabajar juntos, aunque piensen de forma diferente, de ir hacia una cultura del encuentro... ¿Por qué tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, aquello sobre lo que somos, aquello sobre lo que somos distintos? ¿Por qué no nos damos la mano sobre lo que tenemos en común?..." Papa Francisco, Viaje apostólico - Cuba: Saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela (La Habana, 20 de septiembre de 2015).

Tenemos la libertad para ir o no ir a votar. Pero El Salvador merece que nos levantemos para ejercer este privilegio democrático como un acto valeroso que permita construir el país unido con que soñamos.

¡Qué ciego puede estar quien piensa que, desde un escritorio, una red social o un celular, va a defender la libertad que tanta ama para los suyos! Solamente si cuidamos y apostamos por la democracia (aun con los desatinos de los líderes y políticos que deberían dar ejemplo), vamos a transformar el caos en oportunidades para prosperar. Una sólida democracia no es para los comodones. Requiere hacer sacrificios mínimos: salir de sofá, hacer fila en un centro de votación cerca de la casa; poner una cruz en un papel y ejercer el deber del sufragio.

El destino propio y nacional está en manos de cada persona, dando como resultado que toda nación obtiene los políticos y funcionarios que se merece. Se puede predecir que, al dia de hoy, el futuro está en manos de la sociedad civil porque ya tendría que haber investigado los idearios que defiende cada instituto político para votar a su bandera. Ya debe tener claro lo que ha hecho de bien o mal cada candidato a diputado o alcalde que va a reelección o que participa por primera vez. Se espera que haya indagado el perfil, idoneidad y coherencia moral de los pretendientes a un cargo público, tanto en su vida personal como en el desempeño profesional y laboral, para ser dignos de ostentarlo.

Aunque preferiría el voto cruzado, voy a dejarlo para otra ocasión. Señalaré una bandera y votaré por algunos de sus diputados y alcaldes ya que se necesita apostar por quienes tienen mayores posibilidades de sacar más funcionarios que balanceen los tres poderes del Estado. Elegiré al partido ARENA porque ellos defienden los siguientes principios liberales, según se desprende de sus estatutos: el respeto al Estado de derecho, la existencia de principios universales, así como el convencimiento de la inmutable dignidad de cada individuo e igualdad ante la ley; la importancia de la familia original, el sistema de libre/empresa con justicia social e iniciativa privada; el respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural; la posibilidad de educar a los hijos e hijas en la identidad cristiana; el fortalecimiento de una cultura de solidaridad, subsidiaridad y las libertades individuales. Quiero que los elegidos empujen políticas públicas que fortalezcan a las familias salvadoreñas porque la prosperidad, la concordia y la paz nacen de los hogares sanos y estables.

Pienso que en estos meses ha habido demasiadas actitudes tóxicas que no abonan a la reconciliación y creación de amistad social. Solamente un corazón valiente se arriesga a dar segundas oportunidades, tomando decisiones incomodas para confiar de nuevo en la humanidad... Esto parece exceso de ingenuidad, pero en realidad es saber con humildad que no tenemos derecho a tirar la primera piedra porque somos capaces de maldades peores... Solo Dios nos resguarda de no hacerlas si le pedimos ayuda.

¡Nos vemos en la votación!