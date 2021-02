Apuesta por una nueva economía (segunda entrega)

Actualmente contamos con 16 sectores o cadenas de valor importantes en el área de exportación de productos, las cuales generan muchos ingresos y empleos en el país. Estos sectores pueden crecer mucho más, pero los empresarios necesitan certidumbre jurídica y aumentar las capacidades competitivas del país, como ya lo expresé en la primera entrega de esta serie. Entre los principales sectores productivos tenemos prendas de vestir; industria de la maquila; productos alimenticios; productos textiles; caucho y plástico; productos de papel; farmacéuticos; y en una escala más baja de nivel de ingresos, al sector agricultura/ganadería.

La mejora de estos sectores en cuanto a posicionamiento, diferenciación y competitividad puede darse con mejor desempeño en términos ambientales y sociales. Esto requiere el fortalecimiento de la legislación ambiental pero también la revisión de incentivos fiscales actuales para reasignarlos donde podemos generar más valor como país. Una nueva economía también incluye la adopción y el cumplimiento de buenas prácticas; por ejemplo el Índice Higg que promueve la Sustainable Apparel Coalition para el sector textil, la certificación del Estándar Global de Reciclaje para el sector plástico, hasta las diversas certificaciones agrícolas que ya existen, para café, caña, ganadería, etcétera.

Aunado a esto, promover una legislación que fomente la economía circular en El Salvador es parte de mi apuesta. Un paso en el camino correcto es la recién aprobada Ley de Gestión de Desechos y Fomento al Reciclaje; sin embargo, se requiere de leyes que fomenten un cambio verde más robusto y rápido en nuestra economía. No podemos seguir con el modelo actual de economía lineal de extracción, producción, consumo y desecho. La economía circular busca impulsar un modelo restaurativo y que minimice los desechos de todo tipo. El objetivo es retener el mayor valor posible de los recursos, productos, partes y materiales, que permite una larga vida útil, una reutilización óptima, la renovación, la re-fabricación y por supuesto, que permita el reciclaje. Este modelo presenta nuevas perspectivas de empleo que hoy por hoy no existen en el país.

El tema de la descarbonización de la economía no puede dejar de mencionarse. Aunque la economía circular minimiza emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que apostarle a legislación climática (Ley de Cambio Climático), atada a nuestro compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, y que vaya acompañada de estrategias y planes para minimizar emisiones que provengan del sector energético, del sector agrícola, y del sector transporte en especial. El objetivo es promover la eficiencia energética, impulsar las energías renovables, minimizar las emisiones del sector transporte, del sector agrícola ganadero, del sector construcción/ciudades, y las emisiones asociadas a desechos y vertidos.

No debemos descartar los incentivos para generar nuevas cadenas de valor en industrias claves que pueden generar crecimiento, como la industria farmacéutica de estándar global, la producción de alimentos frescos para la exportación (apostándole a Estados Unidos como mercado principal), donde se beneficiarían muchos pequeños agricultores, ya que ese mercado obligaría a mantener normas sanitarias y de cuido del agua; así se podría estimular económicamente a zonas deprimidas del país. No podemos olvidar al sector turismo, el cual, debido a la geografía privilegiada del país, podría posicionarse de forma diferente con adecuados y eficientes incentivos para impulsar buenas prácticas ambientales y sociales. La zona costero-marina tiene un potencial enorme, en comparación a lo que ofrecen otros países de la región, y no se está maximizando.

Al final, hay que trabajar en una estrategia de posicionamiento que se mantenga a través del tiempo, independientemente del gobierno de turno. Debemos promover normativas ambientales y sociales para los diversos sectores en sus políticas de inversión, que pueden atraer a nuevos empresarios que generen valor adicional. Eso implica reenfocar y potenciar la labor de PROESA para una verdadera atracción de inversión extranjera y que genere una economía verde, reconocida mundialmente.