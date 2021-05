Aquel amor pernicioso

Tengo 40 años de edad y nunca he visto a El Salvador mejorar. La última vez que recuerdo haber sentido el vientecito de la esperanza sacudirme el pelo era 16 de enero de 1992.

La televisión ese día estuvo encendida desde bien temprano y todo lo que sonaba era júbilo. Era como el hermoso final que se pone a un periodo oscuro. Los discursos estaban llenos del ejemplo que ponía ante el mundo uno de los países más pequeños.

Veníamos cansados de contar muertos, de esconder muertos, de temer ser un muerto. Incluso yo, a mis 12 años adolescentes, venía cansada de llevar la vida entera escuchando de balas, de enfrentamientos, de desaparecidos, de retenes, del reclutamiento forzado de un joven y también del otro, de las botas de la policía militar, de desconfiar de los "orejas" y de lo común que era torturar.

En aquel momento, fue fácil creer que algo mejor estaba adelante, porque cualquier cosa podía ser mejor que lo presente. Quien nunca tuvo sueña con poco. Y, aun así, la posibilidad de una decepción es enorme.

Y no fue paz lo que vino, de hecho. En su lugar llegó un encontronazo. Nos dimos cuenta de que las palabras bonitas no construyen; iluminan, sin lugar a dudas, pero no son ejecución. El país ya no empuñaba un arma, pero no supo qué hacer con esas manos libres. Y quizá ese sea nuestro gran problema.

Dice mi terapeuta, o al menos eso le entendí, que el amor de los otros es una especie de pilar que nos mantiene en pie cuando tenemos problemas. Ese amor, ese afecto, se asume en la infancia. Ahí es cuando aprendemos a sentirnos queridos y valorados y, con eso en el equipaje, es que nos convertimos en seres humanos funcionales, capaces de resolver problemas.

Ahora bien: ¿Qué sabe El Salvador de amores, si lo que tiene es una historia plagada de masacres silenciadas y de genocidios negados? En los 12 años de guerra no hubo mucho tiempo o recursos para trabajar en la calidad de las relaciones afectivas. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, la resaca de la celebración fue tal, que no se pusieron en marcha suficientes medidas que ayudaran a hacer accesible la salud mental.

Sin las herramientas para mantenerlos, los tejidos sociales se rompieron. Y la respuesta que hubo fue la única que aprendimos a dar. Ante cualquier duda: violencia. Sin educación, sin conocimiento sobre los derechos no hubo manera de superar el trauma colectivo de una guerra. Acá estamos ahora, casi 30 años después, vulnerables y necesitados. Extrañar lo que tuvimos es nuestra forma de consuelo. Vamos siempre mirando para atrás.

Nunca he visto al país mejorar. Pero sí lo he visto creer una y otra vez en falsos profetas. Lo he visto llenar estadios en apoyo a una selección que nunca ha dado para nada. Lo he visto confiar en capataces de finca, en empresarios, en filósofos, en periodistas, en comentaristas y hasta en publicistas. En resumen, en cualquier que haya llegado con un discurso populista, romanticón, barato, en cualquiera que apele a las emociones, esas que tenemos tan inestables y desatendidas.

Buscamos ideales absurdos en afán de escapar de una realidad disonante. Por eso los políticos echan pupusas, abrazan bebés, se embarran del lodo que sepulta casas de miseria. Por eso almuerzan galletas a la vez que compran carros innecesariamente ridículos a un precio todavía más ridículo. Lo hacen, porque funciona. Porque, a la larga, saben hurgar en el trauma y las limitaciones de una población que sigue buscando salvación con los criterios equivocados. Al final de tanta desilusión, esta esperanza tan bastarda de una población eternamente marginada acaba convertida en venganza.

Así como no estamos listos para aceptar que, a diferencia del romántico, el amor real por ratos huele a pedo y está bien; tampoco estamos listos para aceptar que no se puede medir a un político como se hace con un actor. Las relaciones son humanas. Y la política, para que funcione, exige gente que sepa, por ejemplo, de plazos de ley y de separación de poderes y los respete.

Para mejorar, hace falta dejar de hacer lo mismo. Hace falta cambiar paradigmas e ideales. Lo correcto va a ser, la mayoría del tiempo, aburrido e impopular. Y no por eso deja de ser lo correcto. Es una buena lección para una generación que tiene la infancia hundida en la guerra y la adultez plena a la deriva en la incertidumbre jurídica de un autogolpe de Estado. Yo, como mi país, tampoco he crecido. Tampoco logré romper el ciclo. Sigo atada.