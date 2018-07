Arando en el mar

Una vez más, nuestro país es golpeado por una sequía que, según fuentes oficiales, sería una de las más prolongadas y severas desde que se llevan registros. Lo trágico es que este fenómeno, como las lluvias torrenciales, será cada vez más frecuente y destructivo debido al cambio climático. Lo que está ocurriendo en el país coincide con sequías también en Guatemala y Honduras; torrenciales lluvias en Costa Rica; altas temperaturas en Estados Unidos, Canadá y Japón; el desprendimiento de enormes cantidades de hielo en ambos polos y el derretimiento de glaciares milenarios, para citar unos pocos ejemplos.

Estamos hablando entonces de un fenómeno global, que se manifiesta de diferentes maneras. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático no hace sino agravar y potenciar las consecuencias catastróficas de estos eventos. El colmo: el señor Trump está promoviendo la abolición de una ley que protege animales y plantas en peligro de extinción, porque supuestamente estos dificultan el desarrollo de industrias extractivas, como el petróleo y el carbón, sabiendo que son altamente contaminantes e ignorando que su país es uno de los que más daño le ocasiona al medio ambiente.

En nuestro caso, la prolongada sequía contradice totalmente las predicciones oficiales de hace unos pocos meses. No rechazamos la versión oficial de que ello obedece a que fallaron los modelos de predicción; sin embargo, esto no sirve de consuelo a muchos. Es más, representantes de los sectores más afectados han cuestionado las cifras sobre daños que reporta el gobierno y algunas acciones de este para atender la emergencia, como la de ofrecer a los "damnificados" paquetes agrícolas en momentos en que no sirven de nada.

Mientras tanto, los aprovechados de siempre (los acaparadores y transportistas) ya empezaron a hacer su agosto, sabiendo que la sequía puede llegar hasta octubre. Ha trascendido que, solo en el mes de julio, los precios del maíz se han incrementado en 50 %. En este caso, la Defensoría del Consumidor ha comenzado a actuar, aunque no sabemos con qué rigurosidad y grado de cobertura. Además, entendemos que ya se activaron los mecanismos correspondientes para conceder licencias de importación, pero mucha gente está expectante por aquello de los privilegios odiosos que se le concedían a ALBA y a los amigos de los ministros.

Volviendo al tema central, es pertinente rescatar la versión oficial de que el panorama es tan sombrío, que un recurso que ha contribuido a hacer menos severo el impacto del cambio climático, como es el parque cafetero, puede llegar a desaparecer. Hablando de números, se dice que para enfrentar el problema de manera integral, el país debe invertir, de aquí a 2030, alrededor de $2,100 millones, dentro del Plan El Salvador Sustentable. Esto, y más, ha sido debatido en el seno de CONASAV, donde han surgido iniciativas de todo tipo. Entre ellas la construcción de una amplia red de silos para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios; así como la de reservorios a nivel nacional con propósitos múltiples. Ser más estricto con la utilización del suelo también es considerado crucial. Ante la gravedad del problema, estas propuestas pueden parecer hasta absurdas, pero por algo hay que comenzar. Por lo menos las dos últimas deberían ser consideradas con urgencia, sabiendo que El Salvador se distingue mundialmente por su excelente régimen de lluvias (en tiempos normales), pero solo el 10 % se infiltra, mientras el resto se evapora o se pierde en la inmensidad del mar.